Michálek (Piráti): Stát peníze z bank bude rozdělovat na důchody

Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, mě ten projev opravdu rozesmál, protože paní kolegyně srovnává jablka a hrušky. Hnutí ANO v minulém volebním období skutečně chtělo připravit a málem připravilo obce a kraje o peníze, které měly ve svých rozpočtech, aby z toho zaplatilo kompenzační bonus. Ano, to se stalo. A situace, kdy někoho připravuji o peníze je něco jiného než, než když vybíráme nové zisky. A to je to, co děláme tímto zákonem. My tady samosprávám nic nebereme. Jediný komu tady bereme peníze, jsou banky. A komu půjdou ty peníze od těch bank, ty nové zdroje, které tady vybíráme? No ty peníze půjdou lidem, půjdou na ty důchody. Stát je bude rozdělovat na důchody. To jsou rekordní zisky bank a energetických firem. Půjdou na valorizaci důchodů, bude to stát desítky miliard korun. Takže představa, že teď někdo jako přijde a vezme část těch peněz na ty důchody a začne je přeposílat hejtmanům, aby hejtmani posílali svoje vlastní příspěvky, aby si na tom dělali lokální politiku, no to je úplně nekoncepční nápad.

Nechme ty peníze, které tady vybíráme, skutečně nechme je tak, aby putovaly tam, kam mají putovat, to znamená ten účel na pomoc lidem, využívá stávající systém, využívá systémy Ministerstva práce a sociálních věcí, využívá důchodový systém. A nevymýšlejme tady, prosím vás, nějaké české specifikum, že ty peníze budou přerozdělovat hejtmani od bank. To vůbec fakt nedává žádný smysl. Děkuji.

