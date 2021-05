Michálek (Piráti): Tak se nám tady opakuje situace, kterou jsme měli loni

reklama

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Tak se nám tady opakuje situace, kterou jsme měli loni, že vláda předložila v legislativní nouzi novelu o ochraně veřejného zdraví, která měla obrovským způsobem rozšířit pravomoce ministra zdravotnictví, a jak to dopadlo víme všichni. Ten zákon se neprojednal, sedal tady na něj prach a nakonec to skončilo tím, že po mnoha měsících jsme to konečně začali řešit s pandemickým zákonem.

Takže ta situace se nám tady opakuje. Opět máme návrh novely zákona v § 69 zákona o ochraně veřejného zdraví, který Ministerstvu zdravotnictví umožňuje kvůli jakémukoliv infekčnímu onemocnění nařídit zákaz vstupu na veřejné nebo soukromé akce nebo do veřejných prostor každému, kdo nemá test, očkování nebo prodělanou nemoc. Limity a kontrola typické pro pandemický zákon tam nejsou vůbec.

To, co je typické pro všechny zákony, které projednával Ústavní soud a u kterých shledal, že jsou protiústavní, tak má pouze velmi formální část důvodové zprávy, ve které je napsán názor navrhovatele, že návrh zákona není v rozporu s ústavním pořádkem. Takže není tam vůbec žádné vypořádání z hlediska principu proporcionality a nemyslím si, že je možné v tomto režimu zákon schválit.

Chtěl bych říct, že my určitě nejsme proti návrhům, které přispějí k tomu, že se implementuje evropská legislativa ve vztahu ke covidpasu, aby lidi mohli jet na dovolenou a tak dále. Ale toto jde daleko za hranice všeho toho, co je potřeba z hlediska evropské legislativy, a pokud vláda spěchá na kvalitní návrh za tímto účelem, tak bych ji chtěl vyzvat, aby předložili nový návrh v legislativní nouzi, ten, který bude prodiskutován s poslaneckými kluby, prodebatován a bude se držet skutečně toho, co je nezbytně nutné. Nebude to extenzivně pojatý zákon. Těch problémů je tam celá řada. Já jsem tady mluvil nejenom o tom, že ten zákon, jak je předložen, se týká všech nemocí, nikoliv jen covidu. Není tam třeba omezení na stav pandemické pohotovosti, takže ani z hlediska času tam to omezení není.

Takže toto jsou všechny věci, které samozřejmě na Ministerstvu zdravotnictví měli a mohli vyřešit, a nemá smysl, abychom to tady napravovali a narychlo schvalovali ve stavu legislativní nouze, protože ten návrh je opravdu extrémně rozšiřující, a naopak by bylo potřeba, aby Ministerstvo zdravotnictví, když sem předkládá návrhy, tak je neobstruovalo tím, že tam přidává do těch balíčků věci, které jsou daleko nad rámec stavu legislativní nouze, a pak se nám to tady celé komplikuje v Poslanecké sněmovně.

Děkuji za pozornost.

