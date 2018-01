Michálek (Piráti): Trváme na návrhu tak, jak ho přednesl předseda Ivan Bartoš

Vážení kolegové,

nejprve mě pobavilo, že tady KSČM protestuje proti revolučnímu právu. Tak to byl spíš takový bonmot. Ale zpátky k tomu návrhu, který přednesl předseda Ivan Bartoš za Piráty.

On řekl, že by se měl otevřít bod - Žádost o vydání poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. A samozřejmě v rámci tohoto bodu se může Poslanecká sněmovna usnést na vhodném postupu. A pokud Poslanecká sněmovna bude chtít, aby se sešel mandátový a imunitní výbor, tak jak to předvídá zákon, tak samozřejmě uloží mandátovému a imunitnímu výboru, aby se neprodleně sešel, neprodleně věc vyřídil a přeruší na nutnou dobu jednání Poslanecké sněmovny a pak se sejde, až bude mít doporučení mandátového a imunitního výboru. Může to být klidně ještě dneska večer nebo zítra ráno. Myslím si, že v tom není žádný problém. Záleží pouze na Poslanecké sněmovně. Myslím si, že ten argument, který tady přednesla komunistická strana je lichý. Je možné dodržovat ty ústavní procedury.

A myslím si, že bychom měli dbát i na to ustanovení zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, které říká, že mandátový a imunitní výbor urychleně provede nutná šetření. Opravdu se vám zdá, že tedy víc jak měsíc, měsíc a čtrnáct dní, že to je urychlené provedení šetření? Zákon říká, že se to má zařadit na první schůzi po tom, co přijde žádost. To jsme sice udělali, ale účelově jsme to několikrát odkládali. Já si myslím, že pokud zde zaznívá, že máme dodržovat zákony, tak je máme dodržovat především, pokud jde o tu proceduru vydávání poslanců k trestnímu stíhání. Proto trváme na tom návrhu tak, jak ho přednesl předseda Ivan Bartoš, aby se zařadil nový bod před bod důvěra vládě, a v rámci tohoto bodu už se může procedurálně rozhodnout, zda uložíme mandátovému a imunitnímu výboru, aby se urychleně sešel a věc prošetřil, tak jak to vyžaduje jednací řád Poslanecké sněmovny.

