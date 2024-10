Michálek (Piráti): Vraťme lidem možnost ušetřit na energiích

„Chci lidem vrátit možnost volby, aby mohli ušetřit. Pro ty, kteří dokážou přizpůsobit spotřebu, by to znamenalo úsporu až 4 000 korun ročně,“ řekl Michálek. Jeho návrh by měl podpořit domácnosti, které mohou flexibilně řídit spotřebu energií, a tím zlepšit i strukturu trhu.

Michálek zdůraznil, že dynamické ceny byly v minulosti výhodné i během krizových situací. „Spotové tarify byly v celkové sumě za rok levnější než fixní, a to i během energetické krize. Spotřebitel může ušetřit až 30 %. Upozorňuji, že to není produkt pro každého, ale pro část spotřebitelů, kteří budou řádně poučeni, se to může dobře vyplatit,“ dodal. Kromě úspor návrh řeší i sladění české legislativy s evropskými normami, které podporují flexibilní trh s energiemi.

„Návrh zavádí jasná pravidla, aby spotové tarify nebyly vnucovány těm, kteří je nechtějí, a zároveň aby ti, kteří je zvolí, měli garantovanou ochranu,“ uvedl Michálek.

Důležitou součástí návrhu je úprava pravidel pro instalaci průběhových měřičů, které jsou nyní pro dynamické tarify nezbytné. Piráti navrhují, aby byly tyto měřiče dostupné za regulované poplatky, aby se lidem vyplatilo omezovat svou spotřebu energie ve špičkách. Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky