Michálek (Piráti): Zákonná povinnost Ministerstva spravedlnosti je sledovat a dohlížet nad rychlostí řízení

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

já jsem interpeloval pana ministra spravedlnosti, abychom soustředili pozornost k tomu, jak probíhá vyšetřování a rozkrývání kauzy Dozimetr. Je to jedna z největších a nejexponovanějších politických kauz a naše společná historie tady v České republice s naším justičním systémem je taková, že v případě takovýchto exponovaných kauz trvají trestní řízení rekordně a pozoruhodně dlouho, zejména pokud se týkají činitelů, kteří se podílejí na vládě. Proto jsem byl velmi překvapen tím, že v kauze Dozimetr příslušný soudce si nejprve studoval několik měsíců spis a potom po těch několika měsících, co si studoval spis, zjistil, že by vlastně mohl být podjatý, protože se účastnil výslechu jednoho ze svědků v přípravném řízení jako soudce. Což samo o sobě nedává smysl samozřejmě. Pokud byste zjistili, že tam je důvod k podjatosti, tak to uděláte předtím, než si začnete studovat spis a nebudete čekat několik měsíců. No, a potom o tom návrhu rozhodoval samozřejmě příslušný Senát a ten dospěl k závěru, že podjatý nebyl. Takže se to vrátilo zpátky zase tomu soudci na stůl.

Nechci spekulovat, jestli se toho chtěl zbavit, jestli se toho bál. Ta kauza má velmi zvláštní souvislosti. Všichni jsme určitě zaznamenali příběhy v médiích, které mapovaly asi pět mrtvých osob, které už jsou v souvislosti s tou kauzou, což je velmi znepokojivé. No, a samozřejmě si všichni klademe otázku, proč se to zase tímto druhým manévrem prodloužilo o dalších několik měsíců. Samozřejmě to vypadá, že je snaha tu kauzu odložit, vyzdržovat, aby nejprve proběhly volby a teprve někdy třeba za 2, 3 roky, aby se soud k této kauze dostal.

Vidíme, jak se vlečou ty kauzy. Teď nechci říkat, jestli je někdo vinen nebo nevinen. Vidíme, jak se vleče kauza u pana hejtmana Půty. Už to samo o sobě, když ten člověk je nevinen, tak je to obrovský zásah do jeho osobního života. Když ten člověk je vinen, tak je to zásah do fungování spravedlnosti v našem státě. Takže proto bychom všichni měli mít zájem na tom, aby justice fungovala nezávisle, kvalitně a v rozumné době, a měly by existovat mechanismy, které zajistí korekci v případech, kdy jsou takovéto průtahy.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Já jsem tady popsal dva konkrétní případy. Ministr si myslí, že to je vlastně všechno v pořádku, že soudy si to prostě standardně přehazují a že vlastní chybu odhalily včas, že samy zjistily, že to rozhodnutí o vyloučení se z projednání případu toho příslušného soudce bylo nezákonné a že to vlastně všechno funguje skvěle. Ale my jako politici máme zodpovědnost za výsledek vůči občanům a ten výsledek je evidentní. My tady máme velkou kauzu, u které je veřejný zájem, aby se projednala, jako ostatně všechna soudní řízení, v rozumném čase. To, co sledujeme, je, že ta kauza se odkládá a že justice ji projednává velmi pomalu. Představa, že se to tady povleče dalších deset nebo sedm let, jako se vlekla kauza Davida Ratha do skončení a projednání všech instancí, jak dlouho, neuvěřitelně dlouho, se vleče Čapí hnízdo a tak dále... Těch kauz je celá řada a skutečně bychom měli apelovat na to, aby fungovaly ty mechanismy a soudci nebyli alibisté a rozhodovali bez průtahů v těchto kauzách.

Důležité je připomenout, že působnost v této věci má Ministerstvo spravedlnosti, protože podle zákona Ministerstvo spravedlnosti sleduje průtahy v soudních řízeních a v případě, že zjistí průtahy, tak tam může zasahovat. Ale základní problém je, že Ministerstvo spravedlnosti tyto průtahy proaktivně nesleduje. To je pravda. Ministerstvo jedná jenom na základě podnětů, které dostane od různých účastníků řízení, ale že by nastavilo rozumný systém, který by kontroloval, jaké procento případů musí být vyřešeno v určité době, že by stanovilo nějaké doby, ve kterých musí být vyřešeny ty případy, to Ministerstvo spravedlnosti bohužel nedělá. Je to škoda, protože v západních vyspělých státech standardy nastavené mají - říká se tomu time-frame - a doporučuje to organizace státu pro efektivitu soudnictví, která působí při Radě Evropy.

Takže tyto věci my bohužel zahrnuty v praxi nemáme. Máme je sice na papíře, ale Ministerstvo spravedlnosti v nich v podstatě nevykonává žádnou proaktivní činnost. To je asi ten základní problém.

No, a ten druhý problém je, že uvnitř justice nejsou adekvátně nastaveny systémově nástroje tak, abychom dokázali odhalit selhání systému jako celku. Protože my sice dovedeme zjistit, že určité rozhodnutí je nezákonné, to znamená, když soud vydá rozhodnutí, tak ho odvolací soud zruší a vrátí to soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Ale my nedokážeme odhalit ta selhání, ke kterým dochází tím, že se kumulují tyto chyby. Že ten soud opakovaně rozhoduje vadným způsobem, že tam jsou zbytečné úkony, u kterých se ukáže, že jsou nezákonné, že to byly zbytečné procesní úkony, které prodlužovaly to řízení. My tam nemáme žádné řízení kvality, které by šlo napříč soudní soustavou tak, abychom zaručili každému občanovi, že justice bude postupovat spravedlivě, kvalitně a v dohledném čase napříč všemi instancemi.

To je základní chyba toho systému. Proto se občas hovoří a já jsem toho příznivcem, abychom diskutovali zřízení orgánu, který by právě pečoval o kvalitu justice napříč těmi jednotlivými institucemi a dával k tomu doporučení. Stejně jako paní profesorka Válková, takzvané rady pro soudnictví v tom slabém severském modelu, jak se osvědčuje celé řadě států, Nizozemsko a další podobné státy, a která by dokázala odhalit právě tato systémová selhání.

Takže dovoluji si upozornit na to, že průtahy v této kauze začínají vypadat tak, jako kdyby se ta kauza neměla v dohledné době vyřešit. Že to je další kauza, která se potáhne, a apelovat na ministra spravedlnosti, aby se zasadil jak o systémové kroky, které povedou k tomu, že bude Ministerstvo spravedlnosti proaktivně sledovat míru těch průtahů a míru zbytečných a nezákonných procesních úkonů. A některé kroky se k tomu, jsou tam náznaky, že Ministerstvo spravedlnosti takové projekty připravuje. My jsme například prosadili do programového prohlášení závazek, že vláda zřídí statistiky justice, kde budou informace o soudech a soudcích. Protože máme příklady e zahraničí, že když zveřejníte třeba podíl případů daného soudce, které tam leží déle jak rok, tak to vede k tomu, že ti soudci potom pracují rychleji. Na to jsou konkrétní studie, které jsou třeba ze Spojených států amerických.

Takže aby Ministerstvo spravedlnosti podniklo konkrétní kroky v urychlení justiční soustavy tam, kde dochází k průtahům, a k odstranění těch úzkých hrdel, kde je nejvíce těch nezákonných rozhodnutí, které protahují soudní řízení, opakované vracení, přehazování případu. Ale i dále za druhé, aby Ministerstvo spravedlnosti v této konkrétní kauze se zasadilo o to, že tam žádné další průtahy nebudou. Aby to pozorně sledovalo, aby se neopakovalo těch mnoho případů, které právě nejvíce zklamávají naše občany, když sledují, jak je justice pomalá v těch exponovaných případech.

A podotýkám, že to není zásah do nezávislosti soudu, to, o čem teď mluvím. To je zákonné oprávnění podle zákona o soudech a soudcích, zákonná povinnost Ministerstva spravedlnosti sledovat a dohlížet nad rychlostí řízení ve vztahu k obecným soudům. To je jediné, na co tady upozorňuju, aby Ministerstvo spravedlnosti v souladu se zákonem vykonávalo svoji působnost. Nikoliv, aby zasahovalo do toho, jak se má či nemá na soudech rozhodovat.

A vzhledem k tomu, že pan ministr Blažek není přítomen navrhuji, abychom po tom, co se vyčerpají faktické poznámky, případně další příspěvky v diskusi, tuto rozpravu přerušili do jeho osobní přítomnosti.