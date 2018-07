Michalik (STAN): Limit u veřejných zakázek jsme prosazovali opakovaně, neprošel

Hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) dnes nařídila kontrolu dodavatelských smluvních vztahů v sociálních zařízeních a nemocnicích Středočeského kraje. Její rozhodnutí je důsledkem podezření na manipulace s veřejnými zakázkami v pražských nemocnicích, která se podle policie týká i devíti krajských sociálních zařízení.

Kauza se týká mimo jiné příspěvkové organizace První chráněná dílna a s ní spřízněných firem. Organizace získala za poslední dva roky na státních zakázkách 650 milionů korun. Od Nemocnice Na Bulovce měla organizace získat od roku 2016 celkem 25 zakázek v hodnotě 54 milionů korun.

„Pokud chce paní hejtmanka prověřit smlouvy, bylo by dobré, aby zjistila kolik smluv s První chráněnou dílnou bylo podepsáno v době, kdy za domovy důchodců byla zodpovědná paní radní Němcová z hnutí ANO. A taky by měla nechat prověřit, zda byly s touto organizací podepsány nějaké smlouvy v době, kdy se resortu zdravotnictví ujal pan radní Bezděk, rovněž z hnutí ANO. Domnívám se, že veřejnost by měla znát rovněž tato fakta,“ uvedl k rozhodnutí hejtmanky předseda klubu středočeských zastupitelů za STAN Věslav Michalik.

Hnutí STAN opakovaně tvrdilo, že jeden z důvodů rozpadu středočeské krajské koalice byl náš tlak na transparentnost. Limit u veřejných zakázek jsme prosazovali opakovaně, radou kraje však nikdy neprošel. Pokud by hejtmanka na náš návrh přistoupila, neměla by dnes problém.

