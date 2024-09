Ministr Bartoš: Moji předchůdci často stříleli bez dat naslepo. Já ne

Máte data? A mohli bychom je vidět? Jasně! S týmem z Ministerstva pro místní rozvoj jsme spustili nový analytický dashboard o bydlení, kde najdete aktuální informace třeba o bytové výstavbě nebo dostupnosti vlastnického a nájemního bydlení. Některé údaje má stát k dispozici vůbec poprvé. Otevřenost dat a jejich sdílení je v DNA Pirátské strany a postupně se stává standardem napříč veřejnou správou.

Moji předchůdci na MMR často stříleli bez dat naslepo, o jejich investiční programy do bydlení pak nebyl mezi obcemi zájem. Teď podklady máme a nabízíme díky nim skutečná řešení. V rámci naší široké reformy Bydlení pro život jsme připravili zákon o podpoře bydlení, který cílí na prevenci bytové nouze a její efektivní řešení. Taky jsme rozjeli investice do obecních bytových fondů a připravujeme další programy, které podpoří výstavbu nebo nákupy tisíců dostupných nájemních bytů pro mladé rodiny, střední třídu, seniory, ale i profese, které lidé v místě potřebují. A nejlepší na tom je, že jde o dlouhodobou investici. Peníze půjdou do dostupných bytů hlavně v podobě výhodných úvěrů a do státního rozpočtu se zase vrátí. Je to cesta od dotační ekonomiky k chytrému a udržitelnému veřejnému investování.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

