Ministr Bartoš: My jsme spolupracovali. I když jsme byli v opozici

Já bych se hlásil k tomu celému, co tady zaznělo, s dovolením. Při vší úctě, poslanci Poslanecké sněmovny mají právo, mají povinnost dokonce obeznamovat se s agendami, které jim třeba nejsou úplně blízké, neboť jejich hlas pomůže rozhodnout, zda ta věc se vydá tímto či oním směrem. I já musím přiznat, že za čtyři roky, kdy jsem se věnoval opoziční práci, jsem si musel spoustu věcí nastudovat, a kdybych se setkal s člověkem, který se něčemu věnuje 10 nebo 20 let, tak bych třeba vznesl své obavy, nicméně bych se nepouštěl do hodnocení odborných kompetencí lidí. Vy jste třeba řekl, že ve věci národní agentury, a vy jste tedy nakonec neřekl to, jestli chcete... (Předsedající: Mým prostřednictvím.) Prostřednictvím pana předsedajícího. (Pobavení.) Paní předsedající. Možná to bude jedna taková věc, že prostřednictvím tedy paní předsedající jste si ani nevšiml, že na Úřadu vlády je tou šéfkou žena nikoliv šéf Úřadu vlády. Ale kdy řeknete, tak dejte blbci razítko, vy jste to slovo nepoužil, nebo jste hovořil o nekompetenci lidí, kteří to řešili já. Když jsem uváděl, jak dlouho vznikal tento projekt, a byla to vláda Andreje Babiše v roce 2018, která řekla, že tady je tato potřeba, dokonce, když se vybíral šéf a byl to Vlado Dzurilla a byl v SPCSS a v NAKITu, tak ta úvaha byla, že tyto dvě se sloučí.

Bude zde silná centrální autorita, která pomůže dodávat efektivně věci na úrovni digitalizace. Pak přišel covid, ten proces se zastavil. Ta silná centrální odborná síla byla už v strategii vlády předchozí. To, že to nedoběhlo kvůli covidu, byla chyba. Já to chápu, my pokračujeme v tom, s čím každý stát, který byl úspěšný a dokázal dodávat služby občanům, s čímž každý stát nakonec skončil, měl silnou autoritu, která byla nadrezortní, která vytáhla digitalizaci z toho, řekněme, politického řízení ve smyslu, potřebuji teď řešit tuto agendu, na digitalizaci není čas.

A když tady zaznívalo nepřipravenost, neprojednanost. 80 lidí napříč rezorty, včetně odborníků z byznysového sektoru v tom českém digitálním týmu (?), po lidi z Deloittu, ze Svazu průmyslu a dopravy. Tito všichni u toho byli. Já mám nespočet analýz externích, a v tom samotném projektu, to je asi takovýhle štos, kdybych to tiskl - my tedy moc netiskneme ty věci, máme je v digitální podobně, tak všechny ty analýzy té změny jsou. Jednak k té věci, kterou vy jste zde zmínil, která hovořila, v čem to pomůže. Vezměme si, jak složitě se teď řídí a bylo to tedy i za vaší vlády, právo občana v digitální službu, kdy vy paralelně na všech ministerstvech svoláváte ty odborníky IT šéfy a řešíte, v jaký moment se mají vystavovat jaká data, aby mohly být třeba použity ve formuláři MPSV, to skutečně nelze dělat per rezort na úrovni náměstků a jeden vládní zmocněnec, který to obíhá.

Tady musí být know-how na straně státu, které drží ten koncept a pomáhá ve věci architektury, ve věci řešení na jednotlivých rezortech ty věci migrovat. Jenom vy jste tady v podstatě přečetl první kolo připomínkového řízení, kdy byl ten návrh poslán na ty rezorty, bylo jich asi 150. My jsme je asi po šesti týdnech všechny vypořádali. Všechny věci se vysvětlily. Zbylo na konci šest rozporů, ale ten návrh na vládu šel taktéž vysvětlen bez rozporu. A jediný - a to já Zbyňkovi Stanjurovi nemám za zlé, vzhledem k té situaci cokoliv identifikuje jako dopad na státní rozpočet, tak první odpověď Ministerstva financí je vždycky, hlídejte státní rozpočet. Ten rozpočet je jasně daný v té zprávě. Hovoří o 300 milionech v nákladech navíc personálních, přičemž ale z toho 60 nebo 150 jde na vrub Národního plánu obnovy a zbytek jde na úkor státního rozpočtu, což já počítám, že bude asi 160 milionů.

Proč to nemůžeme v daném roce určit? Protože kdyby platilo vaše a posune se to projednávání na 90 dní, nebo by se nějakým způsobem zpozdil náběh té agentury, tak samozřejmě ten proces náboru těch zaměstnanců nebude zahájen k 1. 1., tudíž my naopak pracujeme s cash flow rozpočtu a víme, že se to posouvá v čase, tak jak se to bude personálně naplňovat. Já jsem velmi řešil tu otázku, která zde byla zmíněna i předtím, ohledně odborníků v IT. Já když se podívám jenom na Ministerstvo pro místní rozvoj, ale i na další v rezortech, kolik lidí jsou externí služby dodavatelů, kolik jsou DPP, DPČ, tak to grey IT, že by ti lidé neexistovali, co dodávají know-how těm ministerstvům, samozřejmě že existují, jsou na konzultačních smlouvách, jsou nakoupeny přes Badišov, přes NAKIP, nebo přes nějakou jinou takovouhle entitu, takže ti lidé v tuto chvíli dodávají, naopak ve velmi nejasné struktuře, když jste se mě tady ptali, myslím, že to byl pan poslanec Králíček, prostřednictvím paní předsedající. Když se ptal: Kolik tedy stojí to české IT?

Já jsem říkal: Hele, ano tam bylo osm let. A my jsme spolupracovali, i když jsme byli v opozici, tak může to být mezi patnácti až sedmnácti miliardami. Ani to nedokážeme říci, neboť ve smlouvách v danou chvíli, externích konzultacích, které by poskytovala právě DIA, jsou skryty částky, které prostě nejdou říci na vrub státního rozpočtu, toto je IT. Ohledně datových schránek. To je věc, kterou jsme trochu zdědili. Já si pamatuji, že Piráti o povinnosti zavedení datových schránek pro právnické osoby od 1. 1. 2023 byli svými 22 hlasy proti. Nicméně to jede. Na Ministerstvu vnitra vzniká - a už teď šly první věci v kampani, spolupracujeme s (Nesrozumitelné.), se všemi subjekty, včetně Hospodářské komory na tom, aby k 1. 1. ten lom (?) se povedl, aby to bylo proškolené a aby jsme snižovali včetně třeba jako videa nebo instruktážního semináře pro včelaře, protože oni také budou povinni používat tu datovou schránku, ale je to věc, která prostě byla daná.

A teď, když se bavíme o odkladu, je to připraveno na Ministerstvu vnitra ve spolupráci s dalšími subjekty. Je kampaň posilující a ty systémy, aby se to zvládlo. Proč jsem říkal, že jste se nedíval na tu poslední verzi, která šla na vládu. Tady třeba zaznělo vypořádání ROBú, tak je to ve staré verzi zákona. ROB se nepřesouvá. Ministerstvo vnitra plánuje a připravuje převod registrů ROB ROS RÚIAN, je to v další fázi. Nyní probíhá analýza tří velkých základních registrů, včetně rozhodnutí o jejich budoucnosti s časováním, kdyby k těm postupným přesunům, pokud k nim bude docházet, došlo.

Ohledně té etapizace. Ona třeba věc NAKITu vůbec není v tom zákoně. Já nevím, proč se to zmiňuje v souvislosti s tím, protože NAKIT je ve věci rozhodnutí vlády, není to součástí této legislativy. Ten plán samozřejmě je. Je přesunutí NAKITu, bavíme se o jeho formě a o datu, ke kterému by se tak mělo stát. Ale i v tom návrhu je fázování, které hovoří: K 1. 1. zřízení s ředitelem postupný nábor funkcí, převod agend. Je to harmonogram, který řeší personální věci, vstupní karty, mzdové prostředky. Toto všechno je v materiálech, ale asi nebudu překládat takovýhle štos v rámci důvodové zprávy. Je to věc, která jede přes asi pět rezortů. A věci nebo instituce, které tímto nejsou dotčeny, nebyly v tom osloveny, neboť je to stejná služba, jakou v tuto chvíli mají třeba z centrálních registrů, akorát je poskytuje Ministerstvo vnitra.

MSP se informace netýká, nové povinnosti vůči ČNB v zákoně nejsou. ICT sektor konzultován byl. Ostatně, já když se podívám na věci, které byly v březnu, tak dokonce prezident ICT Unie vlastně tak, jak já se teď koukám, jak jsme to zřídili, Zdeněk Zajíček, byl v těch původních fázích projektu, a je to vlastně téměř jedna k jedné, jak to bylo i konzultováno právě s prezidentem IST Unie. Připomínky řízení byly vypořádány i Svazu průmyslu a další. Důvodová RIA je ve standardním, možná v nadstandardním rozsahu. A pokud vám chybí cokoliv, tak já vám, pokud v té dané části v této fázi realizace ty analýzy jsou, velmi rád vám takovéhle informace ještě poskytnu. Žádná nová razítka nevím, kde by tam vznikaly ve věci přesunu stávajících agend, je to jedna k jedné.

Dojde k posílení jednotlivých rolí. Např. hlavního architekta, který v tuto chvíli schvaluje ten projekt ve fázi, když jde ze záměru nebo pak jde do realizace. Nicméně ano. Třeba kontroly, zda se neodkláníme od původního zadání, nedochází k předražování, tak budou v průběhu realizace té zakázky. Riziko neúčelnosti. Riziko tam nevidím. My jsme odhadovali návratnost v rámci přesunu projektu během prvního a druhého roku těch nákladů, které to přinese. Dojde tedy k celkového zlevnění. Zúží se trh. Já si nemyslím. Naopak stát bude silnějším zadavatelem. A já jsem měl možnost stát historicky, než jsem byl zvolen do Sněmovny, i na straně dodavatelů řešení pro státní správu. A jestli nám něco chybělo, tak to byl, a prodlužovalo to ty dodávky, a ve finále prodlužovalo, protože ti konzultanti prostě si musí spoustu věcí vymýšlet, tak to právě bylo nedostatečná kompetence na straně zadavatele. Nedostatečné know-how na straně státu, kdy ta zadání byla vágní nebo se měnily ještě v průběhu, tak jak se objevovaly nějaké procesy, co je potřeba implementovat.

Poslední asi věc. Mě pobavil teď Blesk, který mi psal, co je na tom pravdy, že mezi Bartošem a Rakušanem už spolu komunikujete pouze pomocí dopisů. Tak jsem napsal, že je to naprostá blbost, kdo tohleto tvrdí, možná vycházíte asi ze stejných informací. Co je pravdou, že začátkem války na Ukrajině Vít Rakušan dostal do vínku a na starost řízení migrační krize, spolu s panem generálem Vlčkem, a ten nápor, téměř 400 000 uprchlíků jsme zvládli. A to bylo asi, divil bych se, kdyby někdo vyčítal, že Vít Rakušan v danou chvíli se spoléhal třeba na pana náměstka Kolaříka, a nebyl asi v denní komunikace se mnou. Nicméně denně spolu řešíme věci nejen digitalizační, koaliční, věci energií. Takže závěry z toho, že v momentě prvního návrhu tam byly rozpory, které se vypořádaly, jsou mylné. Já vám ještě musím říct možná jednu věc, a je logická.

Jako politik i jako třeba nějaký šéf si můžete vybrat. Buďto budete řídit věci direktivně, mohli jsme představit zákon v březnu. Oznámit ho lidem, kterých se týká a následně zahájit tu transformaci.

Myslím si, že bychom tu digitální agenturu měli již teď a věřím, že Sněmovna by ji probrala, měli zřízenou. Já jsem zvolil jiný postup. Snažím se, aby postup, kdy my na něčem pracujeme - a já tedy doufám, že třeba i ty výhrady, které měl pan Králíček o té inkluzivitě s opozicí, ale vy nám také neděláte úplně lehký ten průchod Sněmovnou, s čímkoliv, byl nižší, já to rád napravím, tak i v tomto případě jsem se snažil pracovat inkluzivně, tudíž všechny lidi, relevantní náměstky, ředitele, kterých se to týkalo, jsem na začátku do toho procesu zahrnul. Samozřejmě tím, jak má každý úřad své povinnosti a řeší spoustu věcí, tak jakákoliv změna v danou chvíli té změny znamená práci navíc. Když jste něco vypořádal na jedné schůzce, člověk tam nebyl, na druhé schůzce se to mohlo zdát opět problematické.

Já si myslím, že důležitý byl výsledek a ten byl následující. Šel do vlády nakonec s jediným rozporem Ministerstva financí, dokonce ani v tom zákoně není nic o zřizování sekce na Úřadu vlády a i po dohodě ohledně struktury, kde bude hlavní architekt a jeho oddělení, tak žádná sekce v tomto zákoně definována není, na základě toho zákona nevzniká a pravděpodobně ani vznikat v systemizaci od 1. 1. nebude. Jinak samozřejmě sekce na Úřadu vlády se nemusí zřizovat tímto způsobem nějakým zákonem, ale to už je jiná věc.

Takže já bych vám velmi rád poslal klidně i písemné odpovědi na dotazy, které jste tady měl, čímž bychom si výrazně mohli třeba ulehčit nějakou budoucí komunikaci a budu rád, když se posuneme dále s tímto zákonem.

Děkuji.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

