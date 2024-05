Ministr Bartoš: Na lobbisty si stát musí posvítit

reklama

Jedná se o další důležitý protikorupční zákon, o jehož schválení Piráti dlouhodobě usilují. Do návrhu se díky pirátským ministrům podařilo prosadit, aby se zákon vztahoval také na prezidenta, asistenty poslanců a senátorů nebo členy poradních orgánů vlády a obsahoval adekvátní sankce za jeho porušení. Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek také připravil pozměňovací návrh, aby se zákon vztahoval i na ČEZ, o tom budou poslanci hlasovat ve druhém čtení.

„Dlouhodobě říkáme, že si stát musí posvítit na lobbisty. Jasná pravidla pro lobbování tu chybí roky a Piráti jsou v jejich zavedení hlavní tahoun. Zemi nesmí řídit zákulisní hráči. Chceme, aby byly veřejně dostupné informace o tom, kdo ovlivňuje podobu jednotlivých zákonů. Občané na to mají právo. Podporujeme i zavedení registru lobbistů,” řekl k připravovanému zákonu předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Právě navrhovaný registr, který by měl sloužit jako informační systém veřejné správy, bude hlavním nástrojem regulace lobbování. Sledovat bude totiž aktivity lobbistů a lobbovaných, a tím by měl veřejnosti umožnit snadnou kontrolu nad tím, kdo co prosazuje a s kým jedná. Návrh zákona počítá rovněž se vznikem lobbistické stopy, která bude doprovázet všechny návrhy zákonů a jejich pozměňovacích návrhů.

„Náš cíl je vytvořit zákon, který skutečně posílí etiku a transparentnost v politickém a obchodním prostředí. To, aby v lobbování nedocházelo ke korupci ani k tajným nátlakům mocných vlivových skupin na politiky, je naprosto klíčové. Jedině tak bude moct dojít k posílení důvěry veřejnosti. A věřím, že to se s novým zákonem i díky námi navrhovaným změnám povede. Považuji za důležité, aby se zákon vztahoval i na ČEZ, to se nyní pokusím napravit pozměňovacím návrhem a doufám, že v Poslanecké sněmovně získá podporu,” upřesnil předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, který se dlouhodobě věnuje boji proti korupci.

Na chybějící důležitá opatření, aby se zákon vztahoval také na prezidenta, asistenty poslanců a senátorů nebo členy poradních orgánů vlády a obsahoval adekvátní sankce za jeho porušení, upozornily Legislativní rada vlády a Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí, kterým předsedá ministr pro legislativu Michal Šalomoun.

„Zákon o lobbingu je zcela nová regulace, proto bylo důležité ji dobře nastavit tak, aby nebyl zákon bezzubý. Oceňuji, že se nám podařilo najít shodu a do působnosti zákona nakonec zahrnout i prezidenta a asistenty poslanců a senátorů. Patřit tam budou také členové poradních orgánů vlády. Do návrhu zákona se povedlo doplnit také procentuální výpočet sankce z obratu právnických osob za porušení zákona, tak jak je to obvyklé například při regulaci ochrany hospodářské soutěže. Je dobře, že zákon o lobbování už v prvním čtení poslanci a poslankyně podpořili, protože na jeho schválení do poloviny roku 2025 je navázáno čerpání peněz z Národního plánu obnovy,“ uvedl Michal Šalomoun, ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády.

Piráti potřebná protikorupční opatření prosazují také ve vedení Evropského parlamentu, kde na nich pracuje současný lídr pirátské kandidátky a kandidát Pirátů na eurokomisaře Marcel Kolaja. Zasadil se například o vylepšení nástroje na nahlašování schůzek s lobbisty, díky čemuž si dnes může každý evropský občan snadno dohledat, kdo koho lobboval a kvůli jaké legislativě. Nově se také nemohou lobbisté volně pohybovat po Evropském parlamentu. Pokud se chtějí zúčastnit nějaké akce v jeho prostorách, musí být zaregistrováni v registru lobbistů. Všechna tato opatření vnášejí důležitou transparentnost do toho, kdo ovlivňuje evropské zákony.

