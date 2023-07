Ministr Bartoš: Nájemní vztahy chceme předvídatelné a výhodné

reklama

Život v nájmu nemá v Česku dobrý zvuk – je třeba říct, že to má svůj důvod. Půl milionu lidí má smlouvu jen do jednoho roku. Zhruba každý desátý Čech bydlí v nájmu, který je sjednaný na max. dva roky. Je to problém a nejsem sám, kdo si to myslí. Nejistota je podle agentury STEM hlavní potíž nájemního bydlení pro 65 % obyvatel.

Každý chce bydlet tak, aby se cítil bezpečně, mohl v klidu plánovat budoucnost. Mladým lidem se těžko přemýšlí o založení rodiny, když je čeká třeba třetí stěhování za dva roky. Děti se musí začlenit do nového kolektivu v jiné školce nebo škole, špatně se na změnu bydliště zvyká i seniorům.

Anketa Vadí vám, že ČT vysílá „komunistické“ seriály jako Chalupáři nebo Nemocnice na kraji města? Vadí 6% Nevadí 90% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 14070 lidí

Otevřel jsem téma nájemních vztahů s Ministerstvem spravedlnosti. Chci pravidlo dvakrát a dost – když se jako nájemník osvědčíte, platíte včas atd., máte po dvou krátkodobých smlouvách nárok na nájem na dobu neurčitou. Známe to všichni, podobně se řeší vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Přineslo by to stabilitu a předvídatelnost, která dnes nájemním vztahům chybí.

Jasně, je tady i druhá strana mince. Jako majitel nechcete mít problémového nájemníka, se kterým se nedá domluvit. Neplatí nájem, blokuje byt nebo ho poškozuje. Dostat ho pryč trvá dlouho – velká část déle než šest měsíců, ale klidně i dva roky – a stojí to hodně peněz. Řešením může být zkrátit řízení o vyklizení nemovité věci – prokazatelně problémový nájemce by se musel vystěhovat do několika týdnů. Můžeme jít i jinou cestou, ale rozhodně chci ohledně vyklizení s Ministerstvem spravedlnosti dál jednat.

Když se to podaří, pomůžeme oběma stranám – lidem, kteří byty pronajímají, i těm, co v nich žijí. Krátkodobé smlouvy jako nástroj opakovaného razantního navýšení nájemného považuju přinejmenším za nemravné. Sorry. Chceme nájemní vztahy předvídatelné a výhodné. Bydlení pro život.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Bartoš: Rodná čísla se neruší a ušetříme 56 miliard Ministr Bartoš: Šance na plné dočerpání EU fondů máme slušné Ministr Bartoš: Chceme seniory a rodiče s dětmi na ubytovnách? Ne Ministr Bartoš: Podporujeme ratifikaci Istanbulské úmluvy. Bez výmluv

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.