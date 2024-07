Ministr Bartoš: Nespolupráce s asistentem znamená, že byt nebude možné pronajmout

Já využiji v rychlosti faktické poznámky, jestli můžu, tedy dvě minuty. Město Most má kontaktní místo pro bydlení, které se podílelo na přípravě zákona. Ta mostecká sociální realitka to umí, ale bez těch projektů OPZ od MPSV by to nemohli dělat. Ten zákon znamená systémové financování namísto toho projektového naskakování, což byly ty pilotní projekty. Je spousta majitelů, kteří by bez garance ten svůj byt nepronajali. Jedna z ambicí toho zákona je nikoliv výstavba, ale zvýšit možnou kapacitu.

Já jsem jenom chtěl říct, že odhad je zhruba 2 000 bytů ročně. Tedy 3 000 bytů - 2 000 soukromých a 1 000 obecných - což děleno počtem ORP je asi 10 ks na to ORP. To je ten Liberec, který jsem včera dával jako předpoklad, kteří si to nasazovali na těch 10 bytů. Nakonec se to stalo za tři měsíce a zájem o to je.

Nechci obcím nic nařizovat, proto i projekty pro výstavbu dostupného bydlení, které jedou. Zájem je obrovský. V osmi krajích jsou centra SFPI. Obce chtějí stavět dostupné nájemní bydlení, ale ten zákon není o výstavbě. Výstavba je nástroj, který se řídí poměrně přesnými pravidly. Udělali jsme notifikaci affordable housing. Dávám nástroje obcím, jak stavět skrze jiný nástroj, nikoliv skrze tento zákon. Ten zákon není investiční, stavební, byť to z názvu může takto vypadat.

Jinak tu otázku SVJ. Já jsem to včera zmiňoval a je to i velká výhrada paní poslankyně Evy Fialové. Ten budeme řešit v rámci druhého čtení. Už teď jsou různé problémy v rámci SVJ tak, jak je to nastavené. Jinak snažíme se setkávat se stavebníky už v ročním předstihu, aby ten způsob financování pokrýval režijní náklady, případné úpravy.

Jinak k paní poslankyni Hanzlíkové. Nespolupráce znamená, že byt nebude možné pronajmout nebo prodloužit smlouvu. Spolupráce s asistencí je podmínka, pokud toto vyplyne ze sociálního šetření a v první fázi pomáháme těm, kteří pomoc chtějí. (Předsedající: Čas.)

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

