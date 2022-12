Ministr Bartoš: Regulace konopí by přinesla miliardy ročně

reklama

Jak ozdravit rozpočet? Takhle to vidíme za Piráty:

Příjmy a výdaje státu je potřeba dostat do větší rovnováhy, protože jinak je to cesta do pekla. I to dnes já a moji kolegové řešíme s Národní ekonomickou radou vlády. Za Piráty máme několik principů, na kterých chceme stavět:

Nechceme nadměrně danit prospěšné činnosti, třeba práci. To prostě nedává smysl.

Naopak bychom víc zdanili “negativní externality”, které zatěžují společnost nebo přírodu - rešme tak těžbu nerostných surovin, spotřební daň nebo třeba regulaci konopí, což by přineslo miliardy ročně.

V rámci EU jsme na špičce, co se týká počtu vězňů, pojďme to změnit. Experti se shodují, že je nesmysl posílat lidi natvrdo do vězení za málo závažné činy, které nijak neohrožují společnost. Navíc to zatěžuje čím dál víc rozpočet.

Cílíme i na férové nastavení korporátní daně či omezení agresivní daňové optimalizace aka mizení miliard v černých dírách.

Jsme pro osekání daňových výjimek, které nemají žádný přínos nebo jsou vylobované.

Chceme lidem co nejvíc usnadnit vstup na trh práce - třeba rodičům malých dětí, lidem v dluhových pastech. I to jsou miliardy navíc do rozpočtu.

Podporujeme vstup do tzv. ERM II, což ušetří ročně desítky miliard na obsluze dluhu.

Cílíme na to, aby se z Česka stala mozkovna.

Chceme řešit smysluplnost výdajů třeba skrz rozklikávací rozpočty, jednotnou evidenci dotací nebo monitoring efektivity výdajů.

Tohle je cesta, kterou se chceme dát. Naopak jsme skeptičtí ke krokům, které by dopadly na rodiče s malými dětmi nebo na lidi v tíživé situaci typu snížení rodičovské, školné nebo zrušení karenční doby.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

místopředseda vlády

