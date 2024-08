Ministr Bartoš: Z fondů EU jsme letos využili sto procent

Celých 578 miliard, do poslední koruny, Česko využilo peníze z fondů EU v letos uzavřeném období. Díky tomu máme bezpečnější a rychlejší cesty, čistší vzduch, kvalitnější vzdělání a dostupnější a modernější zdravotní péči.

Anketa Který muž v čele vlády je nejlepší? Fiala (ČR) 1% Fico (SR) 11% Tusk (Polsko) 0% Orbán (Maďarsko) 86% Scholz (Německo) 2% Nehammer (Raskousko) 0% hlasovalo: 9362 lidí

Využívání evropských fondů zastřešuje Ministerstvo pro místní rozvoj, které má pod palcem i jeden z největších dotačních programů u nás, Integrovaný regionální operační program. Například na Vysočině se díky němu podařilo vybudovat Komunitní centrum Moravia, které nabízí sociální a vzdělávací aktivity.

V Brně jezdí cestující bezpečněji a pohodlněji v nových nízkopodlažních kloubových trolejbusech. Dotace pomohly i s proměnou průmyslového areálu dolu Hlubina v kulturní a vzdělávací centrum v Ostravě nebo s pořízením nových přístrojů pro nemocnici Most. Ten výčet by byl dlouhej – za dvacet let v Unii evropské fondy podpořily přes 150 000 projektů po celé republice.

A co dál? Současné programové období začalo ještě lépe, než to předchozí. Česko už proplatilo příjemcům skoro 11 % z 525 miliard. Nesmíme ale zapomínat ani na budoucnost po roce 2027, kdy k nám z EU bude proudit méně peněz. Důležité je necukrovat podporu po troškách všude a všem, ale zaměřit se na to, co je pro naše obyvatele opravdu důležité, třeba dostupné bydlení.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky