Ministr Bartoš: Za posledních 5 let nám v systému vzniklo cca 40 tisíc nových pozic

reklama

Řada obav škol a zmiňovaných rizik je v tuto chvíli legitimní a je třeba je s respektem chápat i komunikovat. To se týká především zásahu do rozpisu finančních prostředků podle odučených hodin ve školách (tzv. PHmax) a ufinancování pozic nepedagogických pracovníků, kteří ve školách zajišťují nezbytný provoz.

Právě i z těchto důvodů jsme se v rámci koaličního jednání minulý týden snažili společně s ministrem školství Mikulášem Bekem vyjednat rozpočet ministerstva školství na příští rok tak, abychom to byli schopni vyřešit a rozumně pokrýt, a to i s ohledem na minimalizaci případných negativních dopadů na kvalitu výuky. To se v zásadě povedlo. Dohoda je taková, že na to využijeme část finančních prostředků ze čtyř miliard, které dostaneme z rozpočtové rezervy zkraje nového roku (z těchto prostředků bude zároveň vyčleněna 1 mld. Kč i pro vysoké školy).

V souvislosti se stávkou a vznesenými požadavky vnímáme za důležité několik věcí:

Za minulých vlád byly ve školství zavedeny docela zásadní změny ve financování, u kterých se podrobně neřešila jejich dlouhodobá ekonomická udržitelnost nebo možnost regulace. Za posledních 5 let nám tak v systému vzniklo cca 40 tisíc nových pozic. Principiálně to není špatně, ale je to v nepoměru k tomu, co jsme schopni reálně ufinancovat. Zvlášť v době, kdy dojde ke zpomalení ekonomiky a nárůstu inflace. Do budoucna je třeba systém upravit, abychom ho byli schopni lépe řídit.

Školství je jedním ze 4 resortů, kde se prostředky v rozpočtu pro příští rok navýšily (rozpočet školství meziročně vzroste o 8 miliard korun). Všude jinde budou klesat, abychom snížili tempo zadlužování státu. Všichni bychom si asi přáli dostat tam více peněz, ale už tento fakt je při hledání koaliční shody o dalším případném navýšení dost limitující.

Mezi obavy škol patří i změna ve financování asistentů pedagoga od roku 2025 a riziko snížení jejich úvazků. Tady je třeba zdůraznit, že koalice zatím neučinila žádné politické rozhodnutí o tom, jak by se konkrétně mělo financování asistentů pedagoga změnit. V této věci stále probíhají jednání. Za Piráty je klíčové, aby výsledný návrh adekvátně reflektoval specifika škol a lokální situaci (např. v sociálně vyloučených lokalitách).

Závěrem bych snad ještě dodal, že i v takto emočně vypjaté situaci považujeme za klíčové vést se všemi relevantními partnery a aktéry konstruktivní a férový dialog.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Čísla dne! Okamura přeskočil Fialu. Babiš suverénně první Kalousek (TOP 09): Rozsudek vůči Babišovi dopadá v morální rovině i na Bartoše Babiš se omluvil Kalouskovi. „Odporné svinstvo“ měl šířit i Bartoš Bartoš už nechce jít do voleb se starosty. Baví se koalicí SPOLU

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE