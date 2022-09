Ministr Baxa: Na ten dotační program tiše sedal prach

reklama

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Kolegyně, kolegové, já si dovolím, paní poslankyně, prostřednictvím paní předsedkyně, jenom krátce okomentovat některé z těch věcí, které tady zazněly. Co se týká včerejšího jednání tripartity, tak jsou dvě varianty, jedna z nich musí být pravdivá. Buď neříkáte všechno, co na té tripartitě zaznělo a co vám někdo řekl, anebo nám neříkáte úplně to, co jste se vy dozvěděla, nebo vám to někdo řekl špatně. Jiná varianta být nemůže. Protože, když jsme se na jednání tripartity bavili, byla to debata, která byla velmi náročná, ale ze strany - teď mluvím samozřejmě o té straně nejenom odborářů, ale i ze strany zaměstnavatelů, tak byla velmi korektní. Anketa Kdyby ve 2. kole volby prezidenta byli Andrej Babiš a Petr Pavel, kdo by měl váš hlas? Babiš 76% Pavel 3% Běžte s oběma někam 21% hlasovalo: 7397 lidí

A pokud tady, paní poslankyně, mluvíte o tom, že si vám některý z těch údajných účastníků nebo některý z těch účastníků údajně stěžoval v tom duchu, ve kterém jste tlumočila, tak já jsem přednesl na tomto jednání tripartity jednoduchý rozbor, který se týká financování kultury za současné vlády premiéra Petra Fialy a za těch vlád předchozích. Jenom připomenu jedno číslo. Za několik předcovidových let se příjmy státního rozpočtu zvýšily o stovky miliard korun. Myslím, že jednou pan ministr financí hovořil o čísle dokonce 600 miliard korun z 1 200 miliard na 1 800 miliard korun, protože... pardon, výdaje, omlouvám se. Protože prostě byla v té době bezprecedentní ekonomická prosperita.

Paní poslankyně, Ministerstva kultury se tato bezprecedentní prosperita takřka nedotkla. Já nevím, jestli jste se na ty tabulky dívala, já vám je rád poskytnu, ani o ně nemusíte žádat jakoukoliv cestou, kde jsme si nechali s kolegy spočítat, jak v těch jednotlivých letech byl podíl výdajů Ministerstva kultury na státním rozpočtu. Bez jakýchkoliv problémů, paní poslankyně, by se bývávalo bylo dosáhlo toho jednoho procenta, které vy jste v programovém prohlášení vlády měli. Měli jste příjmy na to, aby se to dalo naplnit a nestalo se to. Nestalo se to. Připomenu jenom drobné příklady, které tady byly už v covidové době, byly rozhodnutím vlády zřízeny dvě nové příspěvkové organizace. Příspěvková organizace Památník Bubny, byl do státního majetku převzat zámeček Petrkov na Vysočině, v obou jsem byl. Ani na jednu z těchto, v jednom případě organizací, v druhém případě organizací složek, ani těch několik milionů korun na to nebylo poskytnuto. Obě tyto akce zajistil pan premiér Babiš, který tam přijel, osobně jednal. Ano, Bubny převezmeme, památka holocaustu.

Ano, zámeček Petrkov převezmeme, památka Bohuslava Reynka. Peníze ve státním rozpočtu místa nic. A takhle to bylo se vším. Ministerstvo kultury v tom předcovidovém roce hospodařilo plus, minus se stále stejnými penězi, jako v letech 2018, 2017, minimálně navýšeným. Tak to zaznělo na včerejší tripartitě, paní poslankyně, z mých úst. A buď vám to ti zástupci tripartity neřekli, anebo jste to tady neřekla vy nám. Jedna z podstatných informací na téma, jak se která vláda chovala k rozpočtu Ministerstva kultury.

Co se týká filmových pobídek, tak jenom připomenu to, že tento systém byl vlastně připraven už za vlád, ve kterých hnutí ANO ještě nebylo. Nemýlím-li se, v roce 2012 byla přijata velká novela zákona o audiovizi. Několik let ty filmové pobídky fungovaly bezproblémově. Pak se celý ten systém zasekl, to je podle mě jako jediné správné slovo, najel na mělčinu. Ano, paní ministryně Schillerová přidala v loňském roce jednorázově, nemýlím-li se, 300 milionů korun, ale za tu dobu se tam nahromadil dluh 1,2 miliardy korun. Proto ty pobídky přestaly fungovat. Proto ty pobídky přestaly fungovat. Takhle to bylo.

A my jsme na základě jednání s panem ministrem Stanjurou a především s jednotlivými producenty hledali cestu a pořád ji hledáme k tomu, aby se ten systém odblokoval. Těch 570 milionů korun, který je v tomto návrhu rozpočtu, umožňuje částečné odstranění toho limitu a předtím, než bude přijata velká novela zákona o audiovizi, která ten systém pobídek výrazně změní, tak jsme navrhli ten strop 150 milionů korun. Nevím, s kterými producenty vy jste hovořila, já jsem hovořil s oběma velkými producentskými společnostmi, které tady natáčejí ty velké produkce, které spotřebovávají řádově stovky milionů korun. Samozřejmě, že z toho nejásají, ale je, paní poslankyně, důležité pro ně, aby se ten systém pobídek rozběhl, oni z něj mohou čerpat částky menší, než na které byli zvyklí, ale jsou rádi, že systém pobídek vůbec bude znovu fungovat, protože kdybychom tento zásah neudělali, tak by celý ten systém pobídek, o kterém vy tak plamenně hovoříte, ale aniž byste si zjistila dostatečné podklady, prostě zablokován byl.

Co se týká platů v kultuře. Tady lze jedině souhlasit s tím, že samozřejmě zejména pro některé ty profese jsou ty platy nízké. Ale, když jsem odcházel od obrazovky v předsálí, tak jsem zaregistroval váš výrok, že v těch 280 milionech korun, které jsou v tomto návrhu novely státního rozpočtu, jsou částečně peníze na platy, nejsou, jak by mohly být. Ta novela se připravovala předtím, než bylo rozhodnuto o navýšení platů o 10 % a tedy těch plných 280 milionů korun směřuje na zvýšené výdaje našich příspěvkových organizací souvisejících s tím, jaká je v současné době situace. K tomu jsme my přidali 80 milionů korun, které jsou nerozdělené v rámci ministerské kapitoly pro příspěvkové organizace. A s nějakým zapojením menších rezerv se dostaneme na částku zhruba 400 milionů korun, která díky naší komunikaci s příspěvkovými organizacemi, v tuto chvíli pokrývá velkou většinu těch náhle zvednutých výdajů pro rok 2022.

Mgr. Martin Baxa ODS



ministr kultury Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Toho se také týká ta letošní novela státního rozpočtu, a o návrhu rozpočtu na rok 2023 se dále jednat bude. Mluvíte tady, paní poslankyně, o investicích. Myslím, že by bylo opravdu dobré, abyste se někdy třeba zeptala přímo. Určitě já vám to samozřejmě nabízím, protože pak byste tady nemohla hovořit o takových věcech, o kterých jste hovořila, že žádné investice neběží. Tak za měsíc budeme otevírat nové Muzeum literatury - Památník národního písemnictví. To je jako jeden z konkrétních, který začal v minulých letech. Tak jenom říkám, že paní poslankyně explicitně řekla, žádné investice nejsou, tak paní poslankyně, investice běží. Ale musíme udělat jinou věc. Já vždycky říkám, že každé ministerstvo řídí ministr za nějakou politickou stranu, o těch závažnějších věcech, které se týkají řízení ministerstev, rozhoduje celá vláda.

A nemýlím-li se, byla to jedna z těch dvou předchozích vlád, která schválila velký dotační program pro velké státní investice, který se jmenuje Národní kulturní program, jinak se mu říká Národní kulturní dědictví. A řeknu to, Ministerstvo kultury za minulého pana ministra Lubomíra Zaorálka, za předchozího ministra pana Staňka, ale za celé této vlády, prostě v době, kdy dramaticky rostly ceny - a ne ještě energie v současné době, ale tehdy ceny stavebních prací, tak se prostě nechal na ten dotační program tiše sedat prach a ředitelé těch příspěvkových organizací byli drženi v přesvědčení, že ty peníze, které v tom starém vládním dokumentu mají, jim postačují. To znamená, že z té rekonstrukce Nové scény třeba povede za 700 milionů korun. To je ta suma, která je dneska napsaná, paní poslankyně, v tom programu.

Rekonstrukce Nové scény Národního divadla je dnes, řekněme, ve velmi realistickém, možná mírně optimistickém scénáři vyčíslena na 2,5 miliardy korun, 2,5 miliardy korun. Tak jenom abychom si, paní poslankyně, řekli, kdo se jak věnuje investicím a kdo se jak investicím nevěnuje. Rekonstrukce Památníku Bubny, což je jedna z věcí, na kterou nebyly v rozpočtu alokovány žádné peníze, jsme diskutovali s panem ministrem Stanjurou a budeme hledat nějaké nové zdroje, protože rekonstrukce tohoto významného památníku musí proběhnout nadstandardně rychle v kontextu rekonstrukce, která probíhá na té trati z Operačního programu Doprava. A tak bych mohl určitě pokračovat.

Když jsou ústní interpelace, paní poslankyně, potkáváme se tam, já poctivě odpovídám na vaše dotazy. Nevím, jestli už jste podala i nějaké písemné interpelace. Ptejte se, já vám rád odpovím. Protože vaše vystoupení, které já samozřejmě chápu v nějakém opozičním kontextu kritiky, to je legitimní role opozice, akceptuji. Bohužel ale tady říkáte buď informace částečně nepravdivé, různě překroucené. Tlumočíte tady údajné informace načerpané na jednání tripartity, aniž byste doplnila to, co tam opravdu zaznívalo. Nebo s těmi lidmi s tripartity mluvte normálně, řekněte jim... Řekněte mi všechno, o čem se tam mluvilo, abyste paní poslankyně, tady neříkala jenom poloviční informace. A pokud budete mít pocit, že něco nevíte, tak my jsme připraveni samozřejmě vám ty informace podat. Děkuju.

Psali jsme: Ministr Baxa: Nepochybuji, že kultura a s ní i český národ přežijí Ministr Baxa: Ředitelce NPÚ na opravě budovy na Hanáckém náměstí velmi záleží Ministr Baxa: Není možné rozhodovat podle aktuální politické vůle Ministr Baxa: Novela zákona o veřejnoprávních médiích posiluje jejich nezávislost a odolnost

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama