Ministr Blatný: Dodávky vakcín, včetně vakcíny Pfizer, nebudou tak rychlé, jak se původně předpokládalo

reklama

Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, paní poslankyně. Ministerstvo zdravotnictví připravilo tu obecnou verzi očkovací strategie, to je ten dokument, který jste měla k dispozici na počátku prosince, kdy byly schválena vládou a ta strategie je předložena tak, aby reflektovala ty nejaktuálnější požadavky a informace před zahájením té vakcinace, zejména před dobou, kdy bude více známo o tom, kdy a jak budou distribuovány další vakcíny.

Anketa Chcete, aby vláda přes Vánoce a Silvestra otevřela hospody? Ano 21% Ne 79% hlasovalo: 5906 lidí

Pod vedením pana doktora Blahuty, mimo jiné člověka, který se zasloužil i o úspěch eReceptu a který má zkušenosti tady v této oblasti logistiky, tak vznikl tým, který je složený jednak z lidí vevnitř, jednak vně Ministerstva zdravotnictví i zástupců zdravotních pojišťoven, těch, kteří budou také distribuovat vakcíny. Kromě společnosti Pfizer, která si distribuci zařizuje sama, Sdružení praktických lékařů a dalšími.

To, po čem vy voláte - a jistě oprávněně - potom ta detailní prováděcí vyhláška, která přesně určí, jak se, kdy, co, kam, dostane, obecně, nejenom u té vakcíny Pfizer. A tam je úkol, který jsem dal, aby tato strategie byla - nebo ne strategie, ale tato prováděcí část byla upřesněna, nebo vytvořena do 23. prosince a bude samozřejmě rovněž k dispozici i pro vás.

To, co teď řešíme, jsou očkovací centra pro očkovací látky od firmy Pfizer, která jako jediná pravděpodobně během několika dní získá registraci Evropské unie. Je to látka, kterou se očkuje už ve světě v některých dalších zemích. A tam je definována přesně síť konkrétně 29 očkovacích center, která jsou k dispozici, jsou nadefinována a je tam počítáno se dvěma velkokapacitními centry, která budou nicméně aktivována podle dodávek nejspíše až po měsíci březnu, ne proto, že by to nebylo možné dřív, ale protože to dřív nebude potřeba.

Pro vaši informaci je zklamáním nás i všech ostatních evropských zemí, že dodávky těch vakcín, včetně vakcíny Pfizer, nebudou tak rychlé, jak se původně předpokládalo. Navíc například jsme původně byli informováni, že budou ještě v prosince k dispozici stovky tisíc těch dávek. Nakonec je to desítka tisíc. Ale ono to bude dokompenzováno v průběhu prvních dvou až tří měsíců toho dalšího roku.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jenom pro vaši informaci, podle sdělení firmy Pfizer budou pro Evropskou unii k dispozici asi 200 milionů dávek a pro Českou republiku jsou to čtyři miliony dávek. To znamená, my jsme využili vlastně všechny ty kapacity, které jsme mohli dostat. Budou postupně nabíhat i ty další vakcíny, ale tam opravdu zatím není přesně ustanovena ta logistika, ne proto, že by to Česká republika nevěděla, ale proto že ty informace zatím nejsou upřesněny od dodavatelů, ani od Evropské komise.

V současné době, tedy k vašim konkrétním dotazům, máme nadefinovánu síť pro vakcíny Pfizer. Ta bude schopna obsloužit denně přes 13 tisíc pacientů a toto množství odpovídá dávkám, které budou do České republiky dodávány. Pro ostatní vakcíny, které potom mají příznivější požadavky na teplotní řetězec, bude klíčová i páteřní síť praktických lékařů, kde počítáme s více, než pěti tisíci praktických lékařů. Mimo jiné třeba svoji pomoc při vakcinaci nabídli i praktičtí lékaři pro děti a dorost, kteří sami očkovat nebudou. Počítáme s očkováním denně až 50 tisíc pacientů. Tato síť společně s dalšími zdravotnickými zařízeními a očkovacími centry zajistí, že v České republice bude moci být včas naočkován každý, kdo bude mít zájem, v kontextu těch dodávek tak, jak jsou plánovány.

Otázka indikačních skupin je řešena ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami a ÚZIS. Pracujeme na tom, aby - a je to tak domluveno - aby v prvé řadě byli očkovány ohrožené skupiny, což jsou kromě sociální péče a seniorů, zejména zdravotníci, kteří se starají o ty nejtěžší pacienty. (Předsedající upozorňuje na čas.)

Psali jsme: Blatný: Očkování? Nejsme otloukánci! Bude to včas Ministr Blatný: Opět připomínám možnost plošného dobrovolného bezplatného testování Ministr Blatný zhodnotí další vývoj epidemie covidu-19 Ministr Blatný: Do České republiky shodně s Velkou Británií jako první přijde pravděpodobně Pfizer

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.