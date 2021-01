Ministr Blatný: Kritika je opravdu asi zbytečná a myslím si, že částečně laciná

reklama

Vážený pane předsedající, dámy a pánové,

já jsem rád, že mohu reagovat aspoň na chvíli. Velice krátce k těm věcem, které byly konstruktivní, snad velice krátce i k těm, které konstruktivní nebyly.

Pokud se týká doby registrace, tak ano, určitě mohl být někdo, kdo má sto padesát minut, ale byli také lidé, jako pan Svěrák a řada jiných, kteří děkují za registraci a zaregistrovali se během několika minut.

Pokud se týká toho, dokdy budou kteří naočkováni, to, prosím, závisí na dodávkách vakcíny a bohužel tady nemáme tak přesné informace, jak bychom si přáli. V žádném případě neevidujeme ty, kteří odmítají očkování, protože očkování není povinné a tuto informaci neshromažďujeme, nicméně když se někdo rozhodne přistoupit k tomu portálu později, bude jeho priorita věku zachována.

Potom, pokud se týká neustálého srovnávání s tím, jak jsme na tom špatně, tak, prosím, jenom zopakuji to, co už jsem řekl: máme přes 1 % populace proočkované po několika týdnech, to je srovnatelné s ostatními evropskými zeměmi, jsme v tom v průměru. Jsou země, které jsou lepší, jsou země, které jsou horší.

Pokud se týká toho, jakým způsobem jsou plněna očkovací místa, tak, prosím vás, neoddělujme od sebe jako, že je ten zlý rezervační systém a všichni ostatní jsou úplně skvělí. Prostě dokud do toho rezervačního systému někdo ta data nenasype, tak s nimi nepracuje. To je úplně normální. Takže když tam někdo nenahlásí očkovací místa, nebo je tam nahlásí špatně, tak ten systém to takhle holt vyhodnotí, zpracuje a není to, prosím, chyba. To funguje jako jednotka, funguje to dohromady, takže takhle to je.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na jazykových mutacích se pracuje. Chtěl bych zde jenom krátce zmínit, že zatížení standardních registrů, na které se tady často odvoláváme, jako těch, které jsou používané ve zdravotnictví, ti z vás, kteří se IT zabývají, tak velmi dobře ví, že kdyby standardně používané registry ve zdravotnictví byly zatíženy tak, jak byl tento systém, tak spadnou během pěti minut a vůbec nikdo se o tom nebude bavit a vůbec nikdo nebude pochybovat. Takže, prosím, neříkejme, že se na to mělo použít něco jiného.

Registrace, kterou tady říkáte, jak je možné, že je někdo zaregistrován a přitom není zarezervován, to je záměr, prosím. Registrace je jenom fronta lidí, kteří čekají. Systém SMS, jak tady bylo už řečeno, bude spuštěn v průběhu tohoto týdne. Berte to, prosím, jako důkaz toho, že se opravdu každý z chyb učí, jenom hlupák je opakuje.

Anketa Co byste vzkázali Miroslavu Kalouskovi? Hodně zdraví 4% Budete nám chybět, byla s Vámi legrace 3% Neměl jsem Vás rád, ale máte můj respekt 4% Díky za vše, co jste udělal 2% Jeho odchod mě nechává klidným 87% hlasovalo: 1715 lidí

A pokud se týká té kritiky, a tady už se dostáváme k těm méně relevantním věcem, ta kritika je opravdu asi zbytečná, myslím si, že částečně laciná. Já bych nesmírně poprosil, abychom se tomu vyhnuli. Ne proto, ať mluvím za sebe, že bych nechtěl kritiku, ale tu kritiku si, prosím, řekněme tam, kde se k tomu můžeme nějakým způsobem vyjádřit. Uvědomme si, že teď se jedná o seniory a ve chvíli, kdy tady neustále někdo říká, jak je to všechno špatně a nemá pravdu, tak to ty lidi jenom znejistí a potom je pro ně velice složité se do toho třeba i přihlásit, protože k tomu a priori přistupují jako, že to je úplná hrůza. Kolik z vás, kolik z nás, prosím, používáme Windows? Všichni. Zbytek Mac. Kolikrát jste nadávali na Windows? Kolika vám Windows spadly? A budeme říkat, že jsou Windows blbé? Určitě nebudeme. Takže, prosím vás, vraťme se trošičku k nějaké té konstruktivní kritice. Ale já nechci, abychom se na sebe hněvali. Já bych jenom moc chtěl, abychom si chyby, které se jistě občas objeví, společně řekli a abychom je společně vyřešili. Ale ne, že se tady budeme kritizovat a nebo říkat nepravdy, jako třeba jednu ze zásadních nepravd, a to se tedy musím ohradit, že by registr sdílel údaje o pojištěncích s Googlem. To, prosím, vážení senioři, tam mě možná vidíte, nebo někde jinde mě zabíráte, není pravda. Nikdo vaše údaje s nikým nesdílí, takže s tím, prosím, opatrně. (Důrazně.)

A zpochybňování celého toho systému opravdu do toho vnáší jenom nejistotu. Zkusme chviličku fungovat. Opravdu můžeme mít jiné názory, můžeme být koalice, můžeme být opozice, můžeme být cokoli, kritizujte, já budu taky kritizovat, úplně v pohodě, ale prosím vás, teď se domluvme.

Já jsem tedy moc rád, že ještě mám třicet sekund, že to stihnu, ale chvilku to vypadalo tak, že tady tři hodiny sedím, aby vy jste se navzájem pohádali, na což máte právo v Poslanecké sněmovně, to je úplně v pořádku, ale zkusme to opravdu udělat tak, abychom se domluvili, abychom to společně kultivovali.

Takže já jsem moc rád, že se to takhle všechno řeklo, jsem vlastně rád, že jsem si mohl vyslechnout veškerou tu kritiku. Za sebe vám můžu říci, že na ní budu pracovat.

Děkuji.

Psali jsme: Ministr Blatný: Očkování v naprosté většině aplikací sleduje stanovené prioritní skupiny Ministr Blatný: Dostupnost kvalitní lékařské péče je jedním z nejdůležitějších úkolů Ministr Blatný: Systém rezervací bude provázán s databází zdravotníků, aby se někdo nepokoušel podvádět Ministr Blatný: Vláda diskutovala o zpřísnění opatření, rozhodne středa

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.