Ministr Blatný: Vláda v žádném případě nelikviduje systém zdravotního pojištění

Děkuji, pane předsedající. Já jenom bych chtěl varovat s dovolením před nějakým zásadním nepochopením toho zákona, kdyby k němu náhodou docházelo.

Ten zákon je rámcem pro to, aby mohla být péče kompenzována, a jakékoli jeho zdržení je v podstatě krokem proti zájmům poskytovatelů zdravotní péče, to si prosím uvědomme. Tento zákon neříká, jak bude ta vyhláška vypadat, ta vyhláška bude v připomínkovém řízení, bude tak jako minulý rok nejspíše provedena po dohodě se všemi zainteresovanými, ta jednání nyní probíhají.

Já jenom upozorňuji na to, že ve chvíli, kdy nebudeme mít tady tento zákon, tak žádná vyhláška nebude. A v této chvíli ohrožujeme financování zdravotnických zařízení, která trpí tím, že se musí starat o covid. Věřím, že jakkoliv jsou tyto změny vedeny dobrým úmyslem, tak by k dobrému nevedly.

Potom snad ještě jenom zákon stejně jako minulý rok umožňuje - a to zcela záměrně - umožňuje dohodu. A ve chvíli, kdy se poskytovatel a plátce dohodnou na něčem, co je pro ně výhodné, budiž ať se to stane. Ale naopak dává to garanci, že poskytovatel bude kompenzován i tehdy, když by se nedohodl. To znamená, je to naopak garance toho, aby propady, které jsou a jednoznačně budou - a v celém zdravotním systému budou určitě větší, než tři miliardy - byly vykompenzovány touto kompenzační vyhláškou. Takže jenom upozorňuji na to, abychom to nějak správně chápali.

Potom ještě poslední věc. Vláda v žádném případě nelikviduje systém zdravotního pojištění. Znovu zopakuji to, co jsem řekl na zdravotním výboru, že stav zdravotních pojišťoven není takový, že by nemohly garantovat zdravotní péči, nebo že by došlo k vyčerpání všech fondů zdravotních pojišťoven a hrozilo by riziko, že nebude moci být péče poskytovaná. Já jsem jenom upozornil na to, že díky koronaviru bohužel rezervní fondy pojišťoven, které se moudře vytvořily v minulosti, budou vyčerpány dříve, než jsme si původně mysleli. Nic víc, nic míň.

Ale chtěl bych, aby všichni věděli, že i poté, mimo jiné i díky poměrně výraznému navýšení platby za státní pojištěnce, všichni pacienti, všichni občané, věděli, že samozřejmě i po roku 2022 budou zdravotní pojišťovny schopny dostát svého závazku.

Takže jsem chtěl jenom takhle doporučit tady k vaší pozornosti tyto drobné informace. Myslím si, že diskuze o tom, jakým způsobem je řešeno následné opečovávání pacientů po covidu, jsou řešeny vyhláškami, které postupně Ministerstvo zdravotnictví vydává ve spolupráci s odbornými společnostmi. Takto je například už nyní připraven systém péče o pacienty s poscovidovými následky v oblasti pneumologie a dalších. Takže na toto myslíme, za tuto poznámku děkuji, ta je nesmírně potřebná. Jenom si nemyslím, že patří přímo tady do této debaty o zákonu o kompenzacích. Děkuji.

