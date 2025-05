Ministr Blažek: Děkuji za překrucování všeho, Piráti

Děkuji za překrucování všeho. Od rána mám - nebo hodinu - zprávu ČTK, že bude mimořádná schůze. Já se tomu nebráním, tam budu vysvětlovat. Dnes chceme projednat dlouho chystaný trestní zákoník. Nemám problém s tím, že bude svolána mimořádná schůze. Já vlastně musím říci, že tím, že hnutí ANO ji navrhuje, tak dává všem čas se na tu schůzi připravit, včetně mě, ale včetně i poslanců, protože ta věc je docela nová.

O jedno vás prosím. Česká média vnímejte přiměřeně. Já vám velmi rád na všechno odpovím. Opakuji, tady se dělá kauza z toho, že státu miliarda přibyla, ne že miliarda zmizela! Opakuji, je vyloučené, aby tou darovací smlouvou byl spáchán jakýkoliv trestný čin, protože ty finanční prostředky z prodeje bitcoinu nabyl stát.

Můžeme se bavit, a já s tím nemáme zase problém, o jakési rovině etické. Ovšem když je jisté, že pokud by nějaký soud, a on to zatím vůbec žádný soud neřekl a ten dárce není ani obviněn z žádné trestné činnosti v tuhle chvilku, nebo já o tom nevím, tak by to stejně připadlo státu, který by to stejně etickým způsobem v uvozovkách rozděloval na různé věci, které by byly ve státním rozpočtu. Takže etický problém s tím není.

K tomu, co říká pan kolega Michálek, ono by to chtělo někdy trošku selského rozumu. Ten pán mohl vzít ty nosiče a odjet s nimi okamžitě pryč! Co to je za hloupost tady vyprávět, že teďka co se to otevřelo, tak ta policie to nemůže zabavit? Vždyť on s tím mohl odjet nevím do kterého státu a tam to rovnou prodávat, to neudělal. Policii až dnes ví, kolik tam těch bitcoinů je, a je na ní, aby prokázala v právním a soudním řízení, že jsou z nelegální činnosti. Žádné takové rozhodnutí - a na tom já trvám a je to hrozně jednoduché - neexistuje. Až bude existovat, dobře, stát to zkonfiskuje.

