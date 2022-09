Ministr Blažek: Mediální tlaky. Ohrožení nezávislosti všech orgánů nejen činných v trestním řízení

reklama

Dobrý den. Děkuji za slovo. Já jsem poslouchal pana poslance Babiše. Na úvod bych chtěl říci tolik, že ty citace, kdy citoval mě, nebyly řečeny v souvislosti s touto konkrétní kauzou, byly řečeny obecně, ale platí obecně a trvám na tom.

Doplním ještě jednu věc, a to je také teze, na které trvám a kterou jsem také několikrát řekl, a to je to, že trestní právo nemá řídit politiku. To znamená, že to nemá být tak, že když se odehrává jakýkoliv trestní případ, že by se podle toho měla řídit politika této země. Ale teď to důležité. Ono to není tak, že někdo je obviněn vyšetřován, a tím se to stává součástí politiky. Součástí politiky se to bohužel stává tím, když my jako politické strany argumenty, které tu či onde unikají z nějakých spisů, různé odposlechy a podobně, používáme proti sobě. A teď si představte, že sedí tu někde nějaký obviněný, tu sedí nějaký policista, tu třeba státní zástupce a baví se tím, jak se mu podařilo tím, že nějaká informace, která má být neveřejná, se stává součástí politického boje. Prostřednictvím pana předsedajícího, musím říci k poslanci Andreji Babišovi, na tomto má svůj díl viny i Andrej Babiš, ale i ostatní strany, protože i hnutí ANO tu občas četlo různé odposlechy z přípravných řízení a používali to jako zbraň proti ostatním politickým stranám. Řekl bych biblické: kdo jsi bez viny, hod po ní kamenem. Celá politická scéna, jak tady sedíme, je odpovědná za to, že různé úniky ze spisů nám tady zasahují velmi tvrdě a velmi špatně do politického systému téhle země. V kauze Dozimetr to dosáhl úplný vrchol, kdy jeden obviněný chodí vyprávět něco novinářům, a na základě toho, že jeden obviněný, to znamená trestně stíhaný, jmenuje různé osoby a na základě tohoto tvrzení padají hlavy. Ale odpovědnost je na tom obviněném, na tom novináři? Ne ta odpovědnost je na politicích, kteří na základě různých článků - neověřitelných - reagují tak, že to řeší a odstupují. A my tím, prosím vás, politickou moc, a to nesmíme dělat, odevzdáváme mimo tuto Sněmovnu. Dnes stačí, že ten či onen orgán činný v trestním řízení, jak už jsem říkal, nebo obviněný takzvaně vynese nějakou informaci, která se nedá vůbec ověřit, a my na základě toho začneme šílet, začnou šílet různé organizace, které si hrají na to, že jsou pro demokracii, a my tady jako blázni ustupujeme vlastně ani ne tlaku, vlastní blbosti. To se prostě nedá jinak říct, a slabosti.

Já bych hrozně poprosil tuhle Sněmovnu do budoucna a úplně všechny zde přítomné, nečtěme už tady navzájem nikdy něco, co uniká z přípravného řízení. Poškozuje se tím politický systém této země, pošle se tím pověst politiky jako takové i politického systému a moc odevzdáváme, a na tom trvám, kamsi jinam a my vlastně ani často nevíme kam.

Dovolte mi k tomu tvrzení pana Babiše, že jde o politický proces, já neřeknu vůbec nic. To je právo, aby tohle říkal, pana poslance i před soudem třeba. Já jenom musím říci jednu věc. Ten proces bude veřejný, to znamená, každý si může zkontrolovat postup toho soudu. Já jsem si zatím nevšiml u nás, že by soudy postupovaly nějak politicky. Skoro bych řekl, že postupují někdy hůře, většinou dobře, a to musíme hodnotit. Ale musím tady říci jako ministr spravedlnosti obhajobu těch soudů, protože já očekávám, že to bude zákonný proces a budete ho moci všichni kontrolovat, včetně veřejnosti.

Nemám rád a jsem proti tomu, a tady souhlasím s panem poslancem Babišem, aby nějaké nátlakové skupiny demonstrovaly před soudy a dopředu ty lidi, kteří se tam jdou hájit jako třeba obžalovaní anebo svědci, ovlivňovaly tím, že tam bude stát nějaký dav, protože samozřejmě to ovlivňuje to soudní řízení. Tyhle organizace tvrdí, že jim jde o to, aby ta soudní řízení byla spravedlivá a svobodná. Přesně tímhle způsobem ty soudy zbavují nebo se pokouší zbavit toho, aby rozhodovaly svobodně. To znamená, pokud takovéto demonstrace budou, a týká se to jakéhokoliv procesu, to znamená, nejenom když jde o politika, ale i o nějaký jiný případ, i když třeba velmi, jak bych to řekl, nepěkný, nepříjemný, ale prostě ty nátlakové skupiny podle mě nemají před soudní budovou co dělat, aby dopředu říkaly svědkům - to je strašně důležité, aby se bál vypovídat například ve prospěch toho obžalovaného. To je prostě jev, který se mi nelíbí, a myslím si, že kdokoliv tohle dělá, činí špatně. A může si to nazývat bohulibě, jak ho napadne.

Myslím, že to asi vše, co jsem chtěl říci. Ale na té tezi, že dnes největší ohrožení nezávislosti všech orgánů nejenom činných v trestním řízení, jsou mediální tlaky a samozřejmě internet, na tom trvám. Já dneska nevím o jediném případu, byť se o tom pořád píše, kdyby nějaký politik zasahoval do činnosti soudu. Fakt nic takového léta není známo. Ale už existuje judikatura v různých státech Evropy, která jednoznačně říká, že mediální tlaky, předvádění různých věcí předtím, než ten soud začne, mají vliv na dvě věci. Za prvé, je to porušení práva na spravedlivý proces ve prospěch toho obviněného, ale za druhé, a to ještě horší, může to způsobit rozhodování těch soudů, neboť oni se také dívají na televizi, také čtou internet a samozřejmě ten obrázek mají mít až od toho soudního jednání o každém, koho soudí. Tady tomu tak není. Já, pane poslanče Babiši, prostřednictvím předsedajícího, jsem přesvědčen, že si k tomu soudu nejdete pro před dané odsouzení, půjdete si jako každý jiný pro rozsudek, a jak už jsem řekl, naprosto kompletně celá veřejnost to může kontrolovat. Ale nechme ty soudce rozhodovat svobodně. Děkuji za pozornost. (Dlouhý potlesk napříč jednacím sálem.)

