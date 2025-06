Ukrajinci se zlobí na členské státy EU. Podle exkluzivních informací agentury Reuters jsou Ukrajinci rozhořčení z toho, že se firma Euroclear rozhodla vyplatit 3 miliardy eur z hotovosti ruských investorů držené v této clearingové firmě, aby zaplatila západním investorům, kteří utrpěli ztrátu, když Moskva zabavila jejich peníze držené v Rusku. Ukrajinci mají za ro, že tyto peníze by měli dostat oni



„Vytváří to dojem nekonzistentnosti, Evropy váhající ve svém odhodlání,“ řekla agentuře Reuters Mudrová, „mezinárodní právo vyžaduje, aby agresor plně odškodnil oběť, a nikoli investory, kteří… vstoupili do vysoce rizikové jurisdikce,“ pokračovala v kritice EU Mudrová, která má v Zelenského administrativě na starosti právní záležitosti. Kritika přichází v kritické době pro západní alianci podporující Kyjev, kdy se administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa distancuje od Evropy a zpochybňuje její závazek k obraně Ukrajiny a ruským sankcím.

Společnost Euroclear v březnu získala od Belgie, svého hlavního právního orgánu, povolení k provedení výplaty, uvedli agentuře Reuters lidé obeznámení s touto záležitostí.

„Toto není belgické rozhodnutí, ale uplatnění evropského nařízení, o kterém jednomyslně rozhodly členské státy,“ uvedl k situaci mluvčí belgické vlády.

Společnost Euroclear je globální finanční instituce, která poskytuje služby pro ukládání, vyrovnání a správu cenných papírů, včetně dluhopisů, akcií, derivátů a investičních fondů. Poskytují služby pro finanční instituce ve více než 90 zemích.

Tři ruské zdroje nedávno agentuře Reuters sdělily, že mezi podmínky ruského prezidenta Vladimira Putina pro ukončení války patří vyřešení otázky zmrazených aktiv. Ukrajina mezitím vede zuřivou kampaň proti jakémukoli vrácení peněz Moskvě. Jen Euroclear držel v březnu 195 miliard eur v hotovosti.

Ukrajinci varují EU, že pokud Rusové dostanou jakékoli finanční prostředky zpět, půjdou na výrobu dalších raket a tanků.

„Pokud se peníze vrátí Rusku, budou přeměněny na tanky, rakety, drony a výcvik nových vojáků. … Svět ... musí prokázat, že nezákonná válka má nevratné finanční důsledky,“ zaznělo také z ukrajinské strany.

Krok z minulého měsíce vyvolal kritiku i v zahraničí. „Je ohromující, že prioritou je kompenzace korporátních zájmů, spíše než utrácení peněz na obranu Ukrajiny,“ řekl Jacob Kirkegaard, expert na sankce z Petersonova institutu pro mezinárodní ekonomii, washingtonského think tanku.

Výplata investorům sice ponechala zmrazené rezervy ruské centrální banky nedotčené, ale zároveň narušila zásoby ruského bohatství, které dávají EU vliv na Moskvu.

Ekonomický novinář Phillip Inman v textu pro The Guardian upozornil, že Ukrajině by dlouhodobě pomohly prostředky ze zmrazených ruských aktiv víc, než rakety dlouhého doletu.

„Ukrajina musí urychleně dostat 300 miliard eur ze zmrazených ruských aktiv,“ upozornil Phillip Inman hned v titulku článku, který na serveru listu The Guardian vyšel před pár dny. „Ať tak, či onak, Moskva se zbavila práva na peníze, které se většinou skládají z fondů centrální banky, jež tam zůstaly poté, co Putin vydal rozkaz k invazi. Ukrajině by to poskytlo tolik potřebnou psychologickou vzpruhu,“ doplnil v samotném článku.

Server Kyiv Independent v této souvislosti připomněl, že společnost na Ukrajinu výnosy ze zmrazených ruských aktiv zasílá. „Euroclear pošle Kyjevu tranši zisku z ruských aktiv ve výši 2 miliard eur,“ napsal server již v únoru tohoto roku.

