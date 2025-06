„Docela reálné.“ Ukrajina může přijít o mnohem víc

Jermak tento týden ukončil návštěvu Spojených států. Na tiskové konferenci na půdě ukrajinské ambasády poděkoval za podporu Ukrajiny a varoval, že Rusko nebude chtít přestat bojovat, pokud se nezpřísní protiruské sankce. Jermak uvedl, že Rusko neprojevilo žádnou politickou vůli „skutečně usilovat o ukončení války“.

Rusko prý naopak plánuje další ofenzivu, která by měla trvat minimálně do konce roku 2026. Ruská armáda údajně plánuje do září obsadit zbylé části Luhanské a Doněcké oblasti a do konce roku 2025 také zbylé části Chersonské oblasti.

Zároveň prý po celé severní ukrajinsko-ruské hranici do konce roku má vzniknout nárazníkové pásmo.

Ruské cíle tím ale prý nekončí, do konce roku 2026 chce ruská armáda obsadit celý levý břeh Ukrajiny a také Mykolajivskou a Oděskou oblast.

Ukraine claims it targeted 41 Russian strategic bombers during the “Spider Net” operation. According to the Ukrainian delegation, half of them were completely destroyed.



They also warn that Russia is planning to occupy the entire left bank of Ukraine, as well as Mykolaiv and… pic.twitter.com/OmmklElfxO