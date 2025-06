Babiš (ANO): Co dělá pan premiér? Pan premiér dělá divadlo

Takže dobrý den, vážení spoluobčané,

budu mluvit hlavně na vás, dámy a pánové, a budu se snažit mluvit stručně a jasně a pokusím se vám vysvětlit, o co v téhle kauze jde, a taky se budu snažit nepoužívat slovo bitcoin. Prosím vás, vy všichni platíte složenky v českých korunách, takže jde o peníze. První zásadní sdělení je, že Fiala, Stanjura a Blažek připravili stát od 12,5, miliardy. To je jasné. Dokonce mohli spáchat trestný čin podle § 367 nepřekažení trestného činu. To je za a).

Za b). Fiala, Stanjura a Blažek se nechali uplatit drogovým dealerem. Drogová mafie vždy vypere peníze, ale ještě nikdy je neprala prostřednictvím nějaké vlády. To je světový unikát. Takže pan premiér tady mluvil o daru. Miliarda. Prosím vás, zkuste se zamyslet, vážení spoluobčané, jestli zločinec chce darovat miliardu korun státu? Proč by to dělal? Vždyť z podstaty je to samozřejmě nesmysl. Je to normální úplatek. A 5. března 2025 ten zločinec vlastnil 12,5 miliardy, to je jasné. A 30. května tam ještě bylo 9 miliard.

Takže kdo je nejsilnější muž v zemi, když samozřejmě nad sebou nemá nikoho, kdo by ho řídil a kontroloval? Tudíž premiéra. My premiéra přece nemáme. A nejsilnější muž je ministr financí. Ministr financí navrhuje rozpočet, má pod sebou nejdůležitější instituce jako Finanční analytický útvar, jako Finanční správu. A je úplně jasné, že bez Stanjury by nebylo nic.

Stanjura působil v Opavě, zdravím všechny Opavany. A ten člověk měl skončit už 30. května 2011. My žijeme v zemi, kde - když čtete titulky novin jako například 30. května 2011 (Čte z podkladů.) - Šéf poslanců ODS přiznal, že o své firmě neříkal pravdu. Nebo - Primátor Opavy přihrál firmě své manželky dvě zakázky - tak prvoinstanční soud vám dá zapravdu a potom to nějak nedopadne a musíte se omlouvat. Takže tenhle člověk, který napáchal tolik zla v Opavě, protože se zapomíná, se stal ministrem financí. A to, co tam předvádí, je neuvěřitelné.

A je jasné, že bez Ministerstva financí by nebylo nic. Já jsem o tom přesvědčen. A protože Praha je malá, tak jsem přesvědčen o tom, že existuje stanovisko právního oddělení Ministerstva financí, které píše Ministerstvu spravedlnosti, že ta transakce je špatně. A máme informace, že pan ministr to zakázal. A jak se to dá ověřit? No jednoduše. Já doufám, že tedy policie zařadí dvojku. A když ten úředník tam bude sedět a bude vypovídat pod zákonem, já jsem přesvědčen, že ti všichni úředníci, kteří jsou slušní lidé a pracovití a šikovní, tak musí zvracet z toho, co se na tom rezortu děje od nástupu Stanjury. (Potlesk z lavic poslanců ANO.) A musí vypovídat pravdu.

Když jsem se stal ministrem financí, tak mi řekli, že je nějaký referátník. Vůbec jsem nechápal, co to je. Protože ve firmě, když dostanete dopis, tak tam napíšete tužkou a řeknete účtárně - pošlete, nevím, nějaké peníze někomu a tak dále. Takže já se ptám, jestli je ten referátník? Vždyť se to musí vyšetřit.

A my máme informace, že to stanovisko tam bylo. Na sto procent ho má paní Arajmu, musí ho mít právníci a Blažek. Nevěřím tomu, že by něco udělal bez Ministerstva financí. Absolutně to vylučuju.

Co měl udělat Blažek, když dostal ten dopis od toho, od té celé skupiny? To je zločinecká skupina, všichni, kteří jsou s tím drogovým dealerem. Tak samozřejmě měl svolat Bezpečnostní radu státu, okamžitě. Teďka ji svolám, teď. Tady mi nějaký zločinec nabízí úplatek. Volám hned Stanjurovi, volám premiérovi. Svolejte Bezpečnostní radu státu, tady máme nějaký problém, musíme se zeptat služeb. Co o tom vědí vůbec? Takhle to mělo proběhnout, ne to divadlo, co děláte teďka. Protože já bych rád viděl do hlavy těch služeb, protože oni vědí, že na ně mluví člověk, který zakryl celou tuhle levárnu. A není to první levárna. Po praní peněz v kampeličce tohle je další. A připravili stát o 12,5 miliardy. Sazku zadrželi v takovéhle věci.

Vážení spoluobčané, mluvíme o miliardách korun. A věřte mi, Stanjura připravuje další levárnu, ta se jmenuje Diag Human. Zase chtějí připravit tenhle stát o 17,5 miliardy. To je zajímavé, že za nás ty arbitráže fungovaly, a teďka už nás straší, že přijdeme my všichni daňoví poplatníci o 17,5 miliardy. Protože někdo napsal někdy nějaký dopis, ano? Takže Stanjura je hlava té hydry. On je ta klíčová osoba.

A my chceme vědět, jestli skutečně to právní oddělení to napsalo, a jestli skutečně to pan Stanjura zakázal? A my víme, že ano. To jsou naše informace. A proto by měl okamžitě skončit. Tahle organizovaná skupina zločinců ovládla celý stát. Takže tuhle kauzu nemají vyšetřovat orgány České republiky, protože samozřejmě tahle vláda dělá teror na ně, jak nastoupili. Oni se bojí o své pozice. Takže má to vyšetřovat FBI.

Potom se možná dozvíme, jestli - kromě těch zločinců - kdo možná dostal peníze z těch politiků. A já se ptám, vážený pane ministře vnitra nebo pane premiére, jak je možné, že vám zdrhnul ten dealer? Vždyť to je klíčový svědek. Vždyť se psalo v novinách, že je ohrožen na životě. Tak jste ho měli chránit, ne? Vy jste ho měli zavřít okamžitě a všechny, tu partu, ty znalce.

A zase jsme u znalců. A když mluvíte o znalcích, tak tady pan primátor ví, co je to pan Hálek, který udělal speciální znalecký posudek Čapí hnízdo a udělal ho i pro Opencard. Tenhle podvodník. My žijeme v zemi, kde se dělají znalecké posudky na to, aby vás zavřeli, nebo abyste ukradli prachy. Tam jsme se dostali, banánová republika. (Potlesk z řad poslanců ANO.) Takže prosím vás, proč jste ho nechali? Proč vám ten klíčový svědek - jak je možné, že opustil Českou republiku? Vždyť jste ho měli hlídat, aby ho podsvětí nezastřelilo nebo nevím, neuneslo, nevydíralo. Co dělají tedy, co dělají? Proč se už dávno nevyšetřuje? To je fakt neuvěřitelné.

No, a co dělá pan premiér? Pan premiér dělá divadlo. Teďka nějaká média, jak na té Bezpečnostní radě se ptal. No, pro ně to musí být strašné, když oni vědí, že v tom jedou. A ty služby tedy co? Pan premiér dneska říká, že ti úředníci něco udělali, nebo ty služby, takže co tedy? Tak buď ty služby selhaly, o čemž pochybuju, nebo ty služby se bály a nekonaly, protože věděly, že mají vlastně tady před sebou lidi, kteří už jednou prali prachy v kampeličce. Co je s tou kampeličkou, to vyšetřuje kdo? Asi nikdo, ne? Takže tahle si tady žijeme.

Takže, vážení spoluobčané, 12,5 miliardy, místo toho, aby tady pan premiér a Stanjura Blažek získali do rozpočtu, tak se snaží vám namluvit, že jaký je to úžasný deal a samozřejmě je to takhle jednoduché a ti experti, kteří tam mluví o bitcoinech a mixér a vždyť i samotná ta vlastně organizace pro kryptoměny jasně řekla, že oni porušili veškeré směrnice, která Evropská unie doporučuje pro nakládání s kryptoměnami, takže je to úplně jasné.

My jsme přesvědčeni, že Stanjura selhal, že o tom věděl, že tomu nezabránil. A proto je jasné, že dneska můžeme tady navrhovat, já nenavrhuji ani žádný bod tady, protože je jasné, že dneska se zase nic nedozvíme, protože klasicky oni to zase vymlčej, to vymlčí. Ale já se ptám, proč ten stát nekoná? Jak je možné, že ten drogový dealer, vždyť ten a jeho advokáti nebo ten znalec, ale už to tu odznělo, jo, že vlastně Blažkův dárce, jo, tady se píše Blažkův dárce, ano, znalec, takže ten zločinec, ten zločinec si objednal znalce, aby řekl, že tam není 12,5 miliardy, ale že je tam jenom tři a tady máte miliardu, jakože úplatek, jo? To je jako absurdní, to nikomu nedochází, co vlastně se tady děje? A samozřejmě pan premiér vždycky ukazuje, tak úředníci, to bylo vždycky s inflací, to byl Eurostat, nebo vždycky to bylo tak, že všichni za to můžou, jenom ne tyhle lidi, kteří provedli tuhle operaci. A já jsem o tom přesvědčen, že ta operace byla připravována dlouho, že je to organizovaný zločin a my bychom čekali tedy, že se něco stane, ale pokud ten hlavní svědek, ten vlastně dealer nabídl úplatek státu (se smíchem) a nechají ho zdrhnout, no, tak to je absurdní.

Celá ta parta, která tam vystupuje, už dávno, měla být vyšetřována policii. Já nevím, na co se čeká, no, takže je to jednoduché, vážení spoluobčané, takhle to je. Máme vládu, která má tolik skandálů, jo, praní peněz, ano, u kampeličky to byly desítky nebo stovky milionů, no, a teďka jsou to miliardy, no, a všude kokain, ne? V Dozimetru je kokain, v Brně je kokain. Mimochodem, víte, co je taky důkazem, jak tyto lidi ve vládě ovládli všechny nezávisle složky našeho státu, které jim slouží? Ještě televize zve bývalého premiéra Nečase, který zneužíval vojenskou rozvědku. Víte, co je toho ještě dalším důkazem? No, ten kokain tady na toaletě u paní předsedkyně Sněmovny. Všichni jsme chodili, když ještě byl Vondráček předsedou Sněmovny, tak jsem tam chodil na tu toaletu a všichni vědí, že ten šéf jejího sekretariátu to šňupal. A dokonce byl na to zápis policejní. Tady se nic neutají. Mimochodem, mně ho někdo ukázal, já už si ani nepamatuju, kdo. A jak to skončilo? Že ti, kteří to měli hlásit a vyšetřovat, to zamázli. Proto v tomhle státě, kde tahle vláda udělala teror nad všemi nezávislými organizacemi, tak se nic nemůže vyšetřit. Proto říkám, ať to vyšetřuje FBI, ale ať tedy policie koná. Jaký audit? Pan premiér... na to chcete nějakou rekonstrukci časovou? Proč tam teda jde Decroix, aby tam dělala nějaký audit a nějaké divadlo. Vždyť to má policie a státní zástupce. Tak konejte ale rychle, aby nezamázly všechny stopy. Už ten hlavní aktér vám zdrhnul. Takže by bylo dobré, kdybychom říkali ty věci tak, jak jsou.

Takže vážení spoluobčané, tohle, co se tady děje, nemá obdoby, nemá obdoby. A já znovu opakuji, že bez ministra financí, který je nejsilnější muž této země, protože nemáme žádného premiéra, máme předsedu vlády, který nekoná, tak u toho byl, jsme o tom přesvědčeni.

A proto, aby se zabránilo dalším různým levárnám a netransparentním zakázkám, například na Ministerstvu obrany, má tahle vláda skončit a ministr financí samozřejmě okamžitě.