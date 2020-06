Ministr Brabec: Bez jádra to prostě nedáme

reklama

Já už bych to nezdržoval, ale pan předseda Stanjura se zeptal a já odpovím. Ona je to víc otázka na pana premiéra nebo na pana ministra průmyslu a obchodu a vicepremiéra Havlíčka. Ale aspoň tam, kde já jsem byl, vás mohu ujistit, že na všech těch jednáních vlády o jaderné energetice, o naší pozici vůči Evropské unii, a ve všech těch materiálech se jako velmi silné téma samozřejmě objevuje, že to budeme hájit za každou cenu.

Já jsem shodou okolností měl před několika dny jednání s německou spolkovou ministryní životního prostředí, protože Německo bude za několik týdnů předsedat Evropské radě nebo Evropské unii, a i já jsem řekl, že to je prostě pro nás klíčová podmínka toho, abychom podpořili další klíčové dokumenty, protože úplně jednoznačně pozice České republiky do budoucna je kombinace jaderné energetiky, obnovitelných zdrojů a zbytku plynu, řekněme uhlí, možná do roku 2035 - 2040, ale prostě bez jádra to nedáme.

Není jediný rozhovor, a o tom jsem hluboce přesvědčen, kde je premiér, kde je vicepremiér Havlíček, nebo kde jsem já a další kolegové, kde tohle nezazní. Takže já vás můžu ujistit a všechny můžu ujistit, některým se to líbí více, některým méně, že podpora jaderné energetiky je pro vládu klíčové téma a využijeme každou příležitost tak jako Polsko, samozřejmě Polsko má trochu jinou vyjednávací pozici, to všichni víme, danou velikostí státu, ale my si tohle prostě obhájíme a je to pro nás strašně důležité téma.

