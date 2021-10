Ministr Brabec: Ignorovat tuto ctihodnou komoru bychom si nedovolili

reklama

Děkuji za komentáře, dotazy, jenom velmi stručně k tomu, co říkala paní místopředsedkyně Seitlová. Tak, paní místopředsedkyně, najdete tyto informace o odporech v tom reportingu ISAR. Kolega, pan ředitel CENIA, který tady sedí v předsálí, to kontroloval a říkal, že tam všechny ty informace jsou samozřejmě k dispozici. Takže určitě prosím, podívejte se tam. Případně je to možné zkonzultovat s panem ředitelem Havránkem nebo s kýmkoli z naší skupiny, ale měly by být ty informace k dispozici.

Proč tato zpráva je relativně stručnější? Určitě si pamatujete, že se dohodlo, že vždycky ob rok se udělá ta zpráva stručnější a ten další rok zase bude rozsáhlejší, včetně zdravotních dopadů atd. Takže ve zprávě roku 2020 zase nejdete těch informací více. Takže to je odpověď k tomuto.

Pro pana senátora Horníka. Nevím teď o nějakém zvýšeném tlaku na NATURu 2000. On probíhá průběžně, určitě to není tlak z Evropské unie na to, abychom nějak rozšiřovali další oblasti. Je to tak, že pokud ta oblast splní z pohledu samozřejmě toho trendu parametry NATURA 2000, tak by měla být vyhlášena. Ale zase když ho naopak ztratí, tak je možno ten předmět zrušit. My běžně každý rok desítky oblastí měníme, zmenšujeme, zvětšujeme, a reagujeme tak na to, co říkáte. Ale teď se hodně mluví o možnosti nových národních parků, především Národního parku Křivoklátsko, ale to není to, o čem určitě hovoříte, takže já teď žádný velký tlak z pohledu Evropy na nějaké navyšování rozsahu NATURA 2000 nevidím, protože ono odpovídá evropské směrnici, a musí odpovídat.

I řada oblastí, které naopak uvolňujeme z NATURA 2000, nebo zmenšujeme jejich rozsah, protože už tam třeba není někdy i co chránit. Také mohu uvést řadu případů. Pokud vím, tak samozřejmě krajské úřady, popřípadě další subjekty včetně obcí, mohou na správu v oblasti NATURA 2000 čerpat dotace. To, na co se ptáte, zda investoři, kteří jsou v té oblasti mají řekněme ztížený nebo možná časově i finančně ztížený přístup, nebo postup případně, schvalování určitých zpráv, tam se přiznám, že si myslím, že nic takového se v tuto chvíli nechystá. Ale zeptám se ještě kolegů a samozřejmě vám tu informaci potom nějak interně doplním.

Toť k tomu. Já bych jenom k tomu rozsahu zprávy, jenom se ještě vyjádřím k tomu, co říkal pan předseda výboru, pan senátor Linhart. Já jsem si trošku vzal osobně, vy říkáte, že nemáme dodržovat nebo že máme ignorovat Senát. To bychom si samozřejmě nedovolili tuto ctihodnou komoru ignorovat. A já ani nevím, že bychom nesplnili něco z toho, co si přejete. Protože my jsme v srpnu 2020 posílali asi 25stránkový materiál, já ho mám s sebou, což je informace, kterou si vyžádal Senát tím svým usnesením 425, tuším, z června minulého roku.

Abychom reagovali, tak my jsme reagovali samostatným materiálem, který jsem posílal panu předsedovi Senátu. A ano, máme třeba trochu jiný názor v tom, že ta zpráva, která je hodnotící, vychází ze zákona 123 o právu informace k životnímu prostředí, tak pokud bychom ji nafukovali, tak bude mít za chvilku 1000 stránek a bude naprosto nepřehledná. Takže my jsme proto navrhovali, aby některé ty věci exekutivní, viz třeba některé trendy, hodnocení národních parků atd., tak jsme spíše dali do samostatného materiálu. A ten potom předložili.

Já si myslím, že ne každý ho bude hledat třeba ve zprávě o životním prostředí. A myslím, že už to jde za rámec toho, co by ta zpráva měla obsahovat. Takže to je spíš odpověď na to, ale ve chvíli, když si něco přejete, tak samozřejmě se snažíme v maximální míře vyhovět. A ano, to klíčové, o čem hovořil i pan senátor Linhart, by se mělo odehrát v rámci diskusí nad státní politikou životního prostředí, kde byla vytvořena mezioborová pracovní skupina, která v těchto dnech a týdnech se poprvé sejde a bude hovořit o té nové státní politice životního prostředí. A tam právě budou ty trendy, tam budou cíle a tam bude i hodnocení těch cílů a také odpovědnosti. Ale třeba některé trendy a cíle i konkrétní úkoly budou už ve zprávě roku 2020.

Děkuji.

