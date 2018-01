Ministr Brabec: Ministerstvo má dětskou skupinu

„Vycházíme vstříc kolegyním a kolegům, kteří po této službě volali. Často třeba proto, že se z rodičovské dovolené chtěli vrátit dříve zpátky do práce, ale v klasických mateřinkách nebylo pro ratolesti místo, nebo zkrátka neměli možnost zajistit si jiné hlídání. Mnohdy kvůli tomu museli zůstávat doma déle, než by chtěli,“ vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec. Dětská skupina bude v provozu každý všední den od 8:00 do 16:30, navštěvovat ji může až 24 dětí ve věku od dvou do čtyř let a nastoupit mohou kdykoli během roku. Starat se o ně budou dvě zkušené pedagožky se zaměřením na předškolní a mimoškolní výchovu. A jak připomíná ředitel odboru personálního a státní služby MŽP Kamil Srnec, jde o službu neziskového charakteru:

„Dětská skupina je jedním z benefitů, které našim zaměstnancům nabízíme. Rodiče zaplatí dětem pouze celodenní stravné, které – v závislosti na konkrétních požadavcích – bude stát maximálně 95 Kč za den. Chutné a zdravé jídlo, přesněji řečeno oběd a svačiny, bude dodávat specializovaná firma, která při sestavování jídelníčků spolupracuje s nutriční terapeutkou.“

Odpovídající zázemí pro dětskou skupinu vzniklo v prostorách někdejší zasedací místnosti, kanceláří a spisovny. Tyto prostory se nacházejí v přístavbě hlavní budovy MŽP, která – tak aby splňovala všechny požadavky příslušných zákonů a norem pro provoz dětské skupiny a aby nový účel provozování této části budovy schválily příslušné orgány - musela projít náročnou a důkladnou přestavbou. „Rekonstrukce trvala necelý rok a financovali jsme ji z vlastních zdrojů na provoz ministerstva, tedy bez čerpání příslušných dotací. Vybudovali jsme jídelnu, hernu, kuchyň a provedli mnoho dalších potřebných úprav. Věřím, že sem děti budou chodit rády a že se tady budou cítit dobře,“ dodává ředitelka odboru provozního MŽP Martina Setzerová.

Děti se ale samozřejmě mohou těšit i na venkovní aktivity. Ať už na okolních hřištích, nebo v parcích poblíž budovy MŽP. Tam si např. osvojí základy ohleduplnosti k přírodě, budou sledovat její proměny a seznámí se s několika živočišnými druhy. Počítá se i s environmentální výchovou zaměřenou na třídění odpadu. Ta v budoucnu čeká také téměř tříletého Šimona Rejzka: „My jsme původně chtěli, aby náš syn Šimon chodil do školky poblíž našeho bydliště. Tam ale mají plno, takže vítáme, že Šimon může docházet do dětské skupiny MŽP,“ říká vedoucí oddělení národních parků MŽP Jan Rejzek.

Provoz dětských skupin upravuje především Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Podrobněji se o dětských skupinách dočtete ZDE.

autor: PV