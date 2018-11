Ministr Brabec: Na inovativní projekty, kanalizace i zdroje pitné vody míří bezmála miliarda korun

Nejvíce peněz míří do obcí, které chtějí pro občany vybudovat kanalizaci a čistírny odpadních vod.

Významná finanční pomoc půjde i na zajištění zdrojů pitné vody, pořízení vozů na alternativní pohon nebo chytré inovativní projekty. Mezi žadatele bylo rozděleno celkem 975 milionů korun z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR.

Podpora na výstavbu kanalizací a čistíren odpadních vod dosud přitékala jen z evropských fondů prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. O poslední výzvu byl ale tak enormní zájem, že nebylo možné všem úspěšným žadatelům vyhovět. „Již dříve jsem slíbil, že najdeme způsob, jak podpořit všechny kvalitní projekty, které spadly do zásobníku, a jsem rád, že se nám v rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR podařilo tyto prostředky najít a projekty podpořit. Jsem si dobře vědom toho, že bez naší finanční pomoci by se většina obcí vůbec nemohla do tak nákladných staveb pustit,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Do budování nové kanalizace se brzy pustí například ve Frýdku-Místku. Město obdrželo dotaci ve výši 143 milionů korun. „Práce by měly začít příští rok, přesný termín se odvine od vysoutěžení dodavatele,“ říká starosta Frýdku-Místku Michal Pobucký. Kanalizaci plánují zavést do místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky. Mezi další obce, které rozšíří stokovou síť a případně vybudují čistírnu odpadních vod, patří Bouzov na Olomoucku, Pětihosty ve Středočeském kraji, Koštice na Ústecku a řada dalších obcí.

Netradiční projekty nabídnou chytrá řešení

Zelenou dostaly nejen vodohospodářské projekty. Peníze poputují i na inovativní projekty, které využívají netradiční technologie. Z celkového balíku schválených dotací na ně půjde 81 milionů korun. Mezi podpořené záměry patří například projekt v Budišově nad Budišovkou. V obci se rozhodli vytvořit místní distribuční síť tepla a elektřiny s inteligentním řídicím systémem. Úsporné ekologické vytápění a dodávka elektřiny do základní školy, kulturního domu a městského úřadu bude postaveno na bázi „smart grid“, tedy inteligentní sítě s regulací výroby a spotřeby elektrické energie v reálném čase. Síť bude navíc doplněna o fotovoltaickou elektrárnu.

„Toto řešení se nabízelo, jelikož všechny tři budovy stojí vedle sebe, takže jejich propojení je výhodné,“ vysvětluje starosta Budišova Patrik Schramm a dodává, že energie se bude ukládat také do baterií, využije se i pro dobíjení elektrododávky. Od takového inovativního řešení si město slibuje úsporu energie.

Budišov není jedinou obcí, která se pustí do chytrého projektu. Dotace je připravena například i pro dynamické řízení veřejného osvětlení v Sušici či na startovací byty v bývalých kasárnách v Litoměřicích, které budou ve výsledku spotřebovávat méně energie, než samy díky OZE vyrobí.

Eko-vozidla vyjedou do obcí a měst

Díky nově schváleným dotacím se také rozšíří vozové parky v mnoha obcích. „Dotace na pořízení vozů na alternativní pohon v celkovém objemu 32 milionů korun byla schválena 70 žadatelům. Díky této částce se pořídí celkem 86 vozidel na alternativní pohon, konkrétně jde o 74 elektromobilů, 4 hybridy a 8 vozidel na CNG. Ekologicky tak budou jezdit v dalších městech, ale i v řadě menších obcí,“ informuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. Dopravní prostředky na alternativní pohon získají například technické služby v Nové Peci, v Kamýku nad Vltavou si pořídí nákladní elektromobil a na Praze 4 budou bez emisí rozvážet obědy seniorům.

Významná finanční pomoc poputuje i na celou řadu dalších projektů, které zlepší životní prostředí a život obyvatel. Někde se pustí do posílení stávajícího zdroje pitné vody, jinde do propojení vodovodů, nebo vyhledání nových zdrojů pitné vody. Kromě dotací byly schváleny i zvýhodněné půjčky v celkovém objemu 290 milionů korun na kofinancování projektů z Operačního programu Životní prostředí.

autor: PV