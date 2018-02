Ministr Brabec: Poskytneme další peníze na „kotlíkovné“ i na ovzduší

Větší část peněz bude Ministerstvo životního prostředí (MŽP) investovat do pokračování kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji. Zbytek prostředků pokryje další potřeby obcí a měst související s ochranou ovzduší. Prostředky MŽP získá díky přesunům v dotačním programech mezi rezorty, o kterých v posledních týdnech vyjednává ministr Brabec s vládními kolegy. Výměna zdrojů tepla v domácnostech má pro ovzduší jednoznačně největší a nejrychlejší efekt, protože starý kotel na uhlí vypustí do ovzduší průměrně 60 kilogramů prachu ročně. A na prach se váže rakovinotvorný benzoapyren.

Nově bude možné výměnu kotlů předfinancovat formou půjčky z prostředků Státního fondu životního prostředí, pilotně právě v Moravskoslezském kraji. Každý občan Moravskoslezského kraje tak bude mít možnost si vyměnit svůj dosluhující kotel za nový nízkoemisní, aniž by musel předem do výměny investovat svoje peníze. O bezúročnou půjčku až do výše 100 % ceny a výměny zdroje si každý zájemce požádá ve své obci nebo na Státním fondu životního prostředí.

MŽP současně začalo hledat se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí cestu, jak umožnit případné další zvýhodnění v kotlíkových dotacích pro rodiny prokazatelně postižené energetickou chudobou. Např. aby mohly získat vyšší kotlíkovou dotaci.

„Zákaz provozu starých kotlů 1. a 2. emisní třídy se nezadržitelně blíží. Do 4 let musí být všechny staré kotle po celé ČR vyřazeny z provozu. Takovýchto kotlů je asi 350 tisíc, jen v Moravskoslezském kraji pak zhruba 24 tisíc. Chceme využití dotace umožnit opravdu úplně každému vlastníkovi a provozovateli starého neekologického kotle bez ohledu na to, kolik měsíčně vydělává. Všichni, kteří o to v Moravskoslezském kraji budou stát, budou mít ještě letos možnost si pořídit nový zdroj tepla za mimořádně jednoduchých a vstřícných podmínek. Požadavky budou minimální a podmínky maximálně vstřícné,“ řekl dnes novinářům ministr Brabec a dodal: „Doplňkový program představíme do začátku letních prázdnin. Nechceme čekat na výměny kotlů až do roku 2022, kdy budou muset být všechny staré kotle vyřazeny ze zákona z provozu. Ovzduší Moravskoslezského kraje trpí a s ním i jeho občané. Dokud bude v kraji špatné ovzduší, nebude se kraj rozvíjet ani demograficky, ani ekonomicky. Odmítáme se spokojit se současným stavem a chceme to změnit co nejrychleji.“

V Moravskoslezském kraji se dosud vyměnilo nebo vymění zhruba 16 tisíc starých dosluhujících kotlů z kotlíkových dotací financovaných v předchozích letech nebo ze současných kotlíkových dotací. Podle odhadů tak zbývá v Moravskoslezském kraji vyměnit do září roku 2022, kdy všechny staré kotle budou muset být ze zákona odstaveny z provozu pod pokutou až 50 tisíc korun, asi 8000 kotlů. To by po jejich výměně znamenalo snížení prachu v ovzduší o dalších až 500 tun ročně. Právě na tyto zbývající výměny cílí program pokračování kotlíkových dotací v MSK.

„Moravskoslezský kraj je ve výměně starých kotlů za ekologické celorepublikově nejaktivnější. V prvním kole výzvy během dvou týdnů zmizela celá půlmiliarda. Stále ještě běží druhé kolo výzvy, ve které se na nové kotle přerozdělí další miliarda korun. Do této částky kraj ze svého rozpočtu vyčlenil 69 milionů korun a dalšími 45 miliony předfinancoval příspěvky 78 obcí, které s krajem spolupracují. K dnešnímu dni je zaregistrováno téměř 8 tisíc žádostí, ve kterých lidé požadují dotaci přes 883 milionů korun. S novými podmínkami pro nízkopříjmové skupiny věřím, že intenzita žádostí opět výrazně naroste. Žadatelé nebudou před žádostí potřebovat ani korunu, to je přece s ohledem na opatření, které se za 4 roky bude týkat úplně všech, skvělé řešení,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a dodal, že zlepšování kvality nejen ovzduší, ale celého životního prostředí, je jednou z priorit vedení kraje. To je také důvod, proč byla ustavena expertní skupina „Čistý Moravskoslezský kraj“, jejíž první setkání proběhlo právě dnes s ministrem Brabcem. Členy této expertní skupiny jsou odborníci na životní prostředí z kraje, měst a obcí, České inspekce životního prostředí a ostravské společnosti Čisté nebe. „Severní Morava a Slezsko se musí vypořádat s negativními dopady těžkého průmyslu, dopravy, škodlivin z Polska a právě lokálními topeništi. Jsem rád, že i ministerstvo považuje situaci v našem regionu za akutní a věřím, že úsilí zlepšit životní prostředí v kraji bude s podporou vlády důraznější a efektivnější,“ uzavřel hejtman kraje Ivo Vondrák.

Ministr dnes se starosty měst a obcí Moravskoslezského kraje diskutoval také o naplňování Programu zlepšování kvality ovzduší (PZKO). Přestože některého jeho části pro aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek Místek zrušil na konci loňského roku soud, naplňování Programu běží beze změn. Formálně je po rozsudku soudu k PZKO problém s vymahatelností opatření a zpřesněním časového harmonogramu naplňování opatření. Na změny v obou oblastech se MŽP zaměří v rámci aktualizace PZKO, která již začala a měla by být dokončena nejpozději během 1. čtvrtletí roku 2019.

Podle odhadů ze zprávy Státního zdravotního ústavu za rok 2016 umírají v České republice předčasně na následky nepříznivých vlivů zhoršené kvality ovzduší 4 tisíce lidí.

V celé Evropě je to pak podle zprávy Evropské agentury životního prostředí na 400 tisíc osob.