Ministr Brabec: Povolenky na letectví

reklama

Já si myslím, že se to hodí. Děkuji, vážený pane předsedající, za slovo. Vážené senátorky, vážení senátoři, já budu stručný. A doplním to, i když jsem tady nebyl na začátek, protože jsem právě ještě jednal s paní polskou ministryní životního prostředí, tak běžím. Naštěstí polská ambasáda je přímo naproti vám, tak to bylo snadné. Ale tak na to volně navážu. Protože vy víte z materiálů, které máte k dispozici, že je tady tedy také mimo jiné návrh Evropské komise, kterým se mění směrnice 2003/87, pokud jde o příspěvek letecké dopravy, která stanovuje nová pravidla pro přidělování emisních povolenek pro letectví. A od roku 2024 má být draženo 25 % povolenek celého množství povolenek pro letectví. Přičemž v současné době je draženo zhruba 15 %. V následujících letech potom bude ten dražební podíl zvyšován každý rok o 25 %. Takže v roce 2025 bude vydraženo 50 %. V roce 2026 75 %. V roce 2027 se tedy navrhuje, aby sektor letectví dražil 100 % povolenek. Veškeré výnosy z dražeb povolenek by měly směřovat na klimatické účely. A návrh rovněž upravuje celkové množství emisní povolenek pro sektor letectví. Ten návrh ponechává dosavadní opatření, což znamená, že do systému obchodování s emisními povolenkami EU ETS jsou zahrnuty lety uvnitř EHP včetně letů do Švýcarska a Velké Británie. Lety z a do nejméně rozvinutých států a malých ostrovních rozvojových států, které neimplementují systém CORSIA, budou vyloučeny z plnění povinností v rámci EU ETS. Česká republika obecně, a to navazuji na to, co říkal pan vicepremiér Havlíček, ČR obecně podporuje zvýšené úsilí o redukci emisí CO2 v sektoru letectví, protože to bezplatné přidělování povolenek, takzvaná bezplatná alokace, je v rozporu s zásadou znečišťovatel platí, která se aplikuje ve všech oblastech. Ale je potřeba říct, a to tady už zaznělo, že je samozřejmě otázkou v současné době, kdy ten letecký průmysl nebo letecká doprava je samozřejmě dramaticky ovlivněna negativně dopady covidu, zda to navrhované postupné rušení bezplatných emisních povolenek není příliš razantní, není příliš rychlé. A to právě s ohledem na ekonomickou životaschopnost tohoto oboru, kdy už ty stávající dopady jsou obrovské. A samozřejmě nikdo neví, jak se budou vyvíjet dál i vzhledem k pokračování pandemie. Možným pomalejším scénářem přechodu na 100% dražbu povolenek je pak rozložení přechodu k nulové alokaci na delší období, nejpozději do roku 2030. Domníváme se, že v souvislosti s plněním požadavků při provádění systému CORSIA je revize směrnice ETS nezbytná a podporuje její včasné přijetí. Jsme obecně přesvědčeni, že implementace tržního mechanismu s globální působností je v případě efektivního nastavení trhu a odpovídající ocenění emisí CO2 jako negativní externality efektivní způsob, jak redukovat emise ze sektoru civilního letectví. Ale znovu říkám – s přihlédnutím k té současné situaci, která je opravdu mimořádná, a nebýt covidu, tak bychom se o tom bavili v jiné situaci. Samozřejmě, že přístup Ministerstva životního prostředí je v tomto poněkud jiný. Znovu apeluji na princip znečišťovatel platí, ale musíme logicky vzít v úvahu současnou situaci, kterou nikdo nemohl předpokládat. Děkuji.

Mgr. Richard Brabec ANO 2011



ministr živ. prostředí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Brabec: Na ochranu lidí a majetku před povodněmi půjde další půl miliarda korun Ministr Brabec: Ignorovat tuto ctihodnou komoru bychom si nedovolili Ministr Brabec: Kvalita ovzduší a povrchových vod se pozvolna zlepšují Smrt Zemana: Hnusný vývoj, zastání nemocného. A noční Kalousek

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.