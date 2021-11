Ministr Brabec: Ta nová politická kultura bude asi válcovačka. To nefňukám, jenom konstatuji

reklama

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, já tady nebudu určitě obstruovat, jako nikdo z mých kolegů to nedělal, a jsem přesvědčen, že to nebude dělat ani nikdo z těch dalších diskutujících, nebudeme tady citovat z žádných knih ani z občanského zákoníku ani z další literatury, abychom zdržovali jednání. Anketa Jste pro zavření hospod a restaurací? (Ptáme se od 10. 11. 2021) Ano 22% Ne 65% Nevím / Je mi to jedno 13% hlasovalo: 1336 lidí

Samozřejmě protože už přede mnou byla řečena celá řada věcí, které jsem měl ve svém projevu taky, o to to bude stručnější. Ale dovolte mi, abych se jenom zastavil opakovaně nad jedním pojmem nebo možná více pojmy, které se skrývají pod takovým hezkým klišé s názvem nová politická kultura. Já myslím, že každý z nás četl a viděl, slyšel v těch minulých dnech mnohé od představitelů nové, tedy budoucí vládní koalice, kteří hovoří o velkorysosti, hovoří právě o té nové politické kultuře. Z toho si na sebe beru, že ta naše, ještě původní, byla tedy špatná. A hovoří o tom, jak nebudou žádné odvety, o tom, co se stalo třeba při volbách před čtyřmi lety. Ale potom právě slyším - já myslím, že dnešek je toho krásným důkazem - věty, které budu volně parafrázovat asi následujícím způsobem: Nominujte si, koho chcete, to je vaše právo, nebudeme si kádrovat kandidáty, ale rovnou vám říkáme, že vám toho vašeho Vondráčka nebo Havlíčka popř. Okamuru pro kolegy z SPD nezvolíme. - A pomiňme tedy to, že vezmeme-li v úvahu zkušenosti ať už Radka Vondráčka nejenom z vedení Sněmovny, ale jak jsem měl možnost s ním třeba být i na různých zahraničních výjezdech v rámci Svazu průmyslu, tak na jeho schopnost reprezentovat velmi dobře Českou republiku, to samé samozřejmě je i na našeho nominanta Karla Havlíčka, takže volba každého z těchto kolegů by byla naprosto důstojnou volbou.

Když se podíváte právě ty čtyři roky nazpátek do různých vyjádření - a to je samozřejmě ta přednost, kterou dneska má každý z nás, že se může podívat, co jsme říkali před čtyřmi lety nebo více lety, tak i pan předseda klubu Stanjura před čtyřmi lety vlastně podobnými slovy obhajoval zájem ODS o post předsedy Poslanecké sněmovny s tím, že pan Fiala by byl velmi důstojným zástupcem. A to měly všechny strany nové vládní koalice tehdy dohromady 70 mandátů, 70 poslankyň a poslanců, a hnutí ANO má dnes samo 72. Tak se začínám docela obávat, jak ta nová politická kultura asi bude vypadat. Protože jak jsem říkal, v té naší staré - rozumím tedy té špatné podle vašeho názoru - politické kultuře měly vládní strany ve vedení Sněmovny tři zástupce a to počítám i zástupce KSČM, které tolerovalo vládu, a ostatní také tři. A dnes podle té nové politické kultury jich vládní koalice vlastně chce mít pět, jestli se nemýlím, a pro zbytek tedy nechává dva posty. A myslím, že kdyby to nebyla pětikoalice, ale šestikoalice, tak by samozřejmě těch místopředsedů asi bylo ne sedm, ale osm. Podobně je to i s nabídkou výborů - ne tak do počtu, tam si myslím, že je to adekvátní, ale pokud jde o jejich důležitost, tak tam samozřejmě už o tom hovořil i pan ministr Havlíček.

Takže - a už to tady také padlo - ta nová politická kultura bude asi válcovačka. To nefňukám, jenom konstatuji. Ale nemyslím si úplně, že to je dobrý začátek v tomto volebním období. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců ANO.)

