Ministr Brabec: To není houska na krámě

Z dnešního programu, jak jsem vyrozuměl, byl návrh na to, aby byl vypuštěn bod, který se týká Státního fondu životního prostředí a jeho rozpočtu s argumentem, který byl i na výboru pro životní prostředí, že je třeba, aby ho projednala i nová vláda, protože ty připomínky, které na výboru zazněly, ty konkrétní připomínky já spíše považuji za zástupné, protože tam byly jasně vysvětleny. Já jsem přesvědčen, že nebyly tím pravým důvodem, proč nebyl rozpočet Státního fondu životního prostředí schválen. Byl tam jednoznačně argument na to, že si ho tedy chce osvojit nová vláda v souvislosti se státním rozpočtem. A tady je potřeba říct, že na jedné straně na to nová vláda má jaksi právo, ale na druhé straně je třeba vzít v úvahu i ta rizika, která už tady byla řečena u jiných kapitol. A já chci říct, že samozřejmě i v otázce životního prostředí a našich investic to není houska na krámě, nebo to není nic, co by se dalo jen tak lehce přehlédnout.

Asi vás nepřekvapí, a už jsem tady o tom hovořil několikrát, že se nám povedlo vyjednat pro rezort životního prostředí a také pro právě Státní fond životního prostředí z těch evropských peněz naprosto rekordní částky, tedy budu předávat v těch příštích dnech nové paní ministryni ten rozpočet opravdu v astronomických částkách, které jdou především do obcí, do měst a obcí a je potřeba říct, že skutečně to rozpočtové provizorium, byť bude trvat, řekněme, několik měsíců, řekl bych ve velkých uvozovkách pouze několik měsíců, má naprosto jasné konkrétní dopady, protože například z těch výdajů Státního fondu životního prostředí, které jsou v rozpočtu na příští rok, se pohybují kolem 30 miliard. Konkrétně by mělo jít o 33,6 miliard korun výdajů Státního fondu životního prostředí pro příští rok. Je celá řada kapitol a částí, které jsou tím rozpočtovým provizoriem ohroženy. Například to jsou minimálně stovky milionů korun na kanalizace a vodovody pro desítky obcí, kdy jsou ohroženy průběžné platby, ohroženo je vyhlašování výzev z modernizačního fondu, už to tady dneska padlo, kdy modernizační fond bude tím hlavním zdrojem peněz pro nízkoemisní energetiku, nízkoemisní teplárenství, průmysl a další oblasti. A také a opravdu v neposlední řadě jsou ohroženy peníze z Národního plánu obnovy, na který připadá víc jak 9 miliard korun pro to příští období. A hlavními komponenty právě toho Národního plánu obnovy je kapitola Renovace budov a ochrana ovzduší, to znamená jsou to peníze, které by měly financovat program Nová zelená úsporám v budoucnu a také kotlíkové dotace, to znamená, že ty opravdové vlajkové lodi, na které čekají desítky tisíc lidí, desítky tisíc našich občanů, aby si mohli vyměnit svůj starý kotel, kdy ten velmi úspěšný program kotlíkových dotací bude pokračovat právě i z Národního plánu obnovy a samozřejmě také tisíce konkrétních akcí na zateplování, na snížení energetické náročnosti domů, ať už bytových nebo rodinných, to jsou právě ty investice, které samozřejmě v současné době vysokých cen za energie jsou ještě důležitější než kdykoliv předtím.

Takže to není žádné alibi, to není žádné vymlouvání. To je o tom, aby si nová vláda uvědomila, v tomto případě samozřejmě i Sněmovna, kde má koalice většinu, že to teď není jenom nějaké harašení tady nebo hřmění zbraněmi nebo jenom nějaká rétorika, ale že to jsou konkrétní dopady na tisíce a možná desítky tisíc lidí, jejichž financování projektů - a znovu říkám především pro města, obce a občany - je ohroženo tím, že ten program nebude schválen, že ten rozpočet nebude schválen a že samozřejmě bude možno ho čerpat pouze, jak už tady bylo řečeno kolegyněmi a kolegy, v rámci jedné dvanáctiny a některé ty nové výzvy nemohou být vypsány vůbec. Takže kdyby to bylo v nějakých minulých letech, kdybychom se bavili v uvozovkách pouze o nějakých desítkách milionů korun, tak by to možná bylo relativně marginální. Ale zrovna v této době rekordních peněz, které se naší vládě podařilo vyjednat v rámci evropského financování, tedy ať už jde o Modernizační fond nebo o Operační program Životní prostředí právě třeba na kotlíkové dotace nebo národní fondy, to má konkrétní dopady. Takže na to chci upozornit a je potřeba to tady říct s plnou vážností. Děkuji.

