Ministr Brabec: Vyjednal jsem s Krakonošem ještě jednu šanci

V loňském roce navštívilo Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo téměř 3,8 milionu lidí. V Krkonoších celkově se pak jedná o více než 12 milionů návštěv ročně. To je úctyhodné číslo, které dokazuje, že příroda Krkonoš je stále lákavější cílovou destinací. Negativním dopadem turistických výletů je ale množství odpadků, které po sobě turisté v parku zanechávají. Při představě, jak dlouho odhozené odpadky, zvláště v horské přírodě, přežívají, je obava o Krkonoše na místě. Příroda si s odpadky totiž sama poradit nedokáže. „Na horách nejsou rozmístěny odpadkové koše. Do národního parku nepatří. Odpadkové koše mají své místo v ulicích měst, nikoli v přírodě, kde by jejich obsah byl vystaven nejen povětrnostním vlivům, ale lákal by i divoká zvířata. Prostě, co si do přírody přineseme, musíme si i odnést,“ uvedl ministr Brabec.

V národních parcích se každoročně konají úklidové akce, aby následky chování turistů napravily. Při takové akci letos na jaře pracovníci Správy KRNAP a dobrovolníci sesbírali skoro tři tuny odpadu, které se u turistických cest objevily po zimní sezoně. Situace je však v probíhající letní sezóně nadále kritická a přinutila k činu také samotného vládce hor Krakonoše. Nejen Krakonoš, ale samozřejmě také Správa KRNAP považuje problém za velmi závažný. „Pohozené odpadky v Krkonoších nás velmi trápí. Nejenom, že jsou škodlivé pro přírodu, ale snižují příjemné zážitky z návštěvy Krkonoš pro mnohé ukázněné turisty. Správa KRNAP se řadu let snaží tomuto problému čelit a i když výsledek v podobě množství vysbíraných odpadků je ohromující, tak se vůbec nedivím našemu vládci hor – Krakonošovi – že je roztrpčen. Věřím, že si lidé uvědomí škodlivost odpadků a situace v Krkonoších se brzy změní k lepšímu,“ říká ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.

Ministr Brabec se osobně sešel s Krakonošem dnes krátce po poledni. Předmětem schůzky byl Krakonošův otevřený dopis lidem, který byl v médiích otištěn včera a jenž způsobil všeobecné pozdvižení. Vládce hor v něm totiž kvůli chování některých turistů, co v jeho revíru šíří odpadky všeho druhu, pohrozil uzavřením Krkonoš „neprostupnou mlhou“ od začátku letošního srpna.

Během zhruba půlhodinového setkání se ministr Brabec s Krakonošem dohodli, že veřejnost dostane v Krkonoších ještě jednu šanci.

„Nemá cenu zastírat, že jednání s Krakonošem nebylo vůbec jednoduché. Vládce hor je ze současné situace, kdy jeho revír zaplavují odpadky, silně znepokojen. Osobně také vnímám vážnost celé situace, protože přírodu a české hory mám velmi rád a nechci, aby nám je znečišťoval kdejaký odpadkouš,“ uvedl k setkání ministr.

Na Krakonoše velmi zapůsobil nápad ministra a pracovníků Správy KRNAP, že lidé budou podepisovat slib: „Co si do hor přinesu, to si také odnesu!“. „Ano, pro jeho verdikt hrál tento náš návrh výraznou roli. Na nás nyní je, aby nezůstalo pouze u slov a my všichni Krakonošovi dokázali, že jsme si druhou šanci opravdu zasloužili,“ vysvětlil Richard Brabec.

Podepsat slib Krakonošovi je už v tuto chvíli možné na internetu. Osobně pak mohou návštěvníci dokument podepsat během příštího víkendu přímo v Krkonoších. „Dobrovolníci s podpisovými archy budou od pátku 19. do neděle 21. července rozmístěni po celých horách. Dohledem nad celou akcí jsem osobně pověřil ředitele Správy KRNAP Robina Böhnische,“ pokračuje ministr životního prostředí.

Součástí podpisové akce bude také možnost vyzvednout si sběrovou tašku nebo pytel, do kterého návštěvníci hor budou sbírat pohozené odpadky. Veškeré sesbírané odpadky bude možné zanechávat na stanovištích u podpisových archů. Po skončení akcí budou následně svezené na Skládku odpadu Dolní Branná. Připravený je i bohatý osvětový program zaměřený na ty nejmenší. Děti se mohou těšit na návod, jak zacházet s odpadkouši v komiksové podobě a bajky s příběhy jednotlivých odpadkoušů.

Slib Krakonošovi v online podobě bude moci veřejnost podepisovat do konce letošního července. První den v srpnu, tedy přesně v den, na kdy měl Krakonoš naplánováno uzavřít Krkonoše, bude vládci hor předán ředitelem Správy KRNAP slib se všemi nasbíranými podpisy v knižní podobě. „Věřím, že Krakonoš bude spokojen a vše dopadne tedy dobře, stejně jako v pohádkách,“ uzavřel ministr životního prostředí Richard Brabec.

Seznam stanovišť, kde bude možné slib Krakonošovi podepsat:

1. Rozcestí před Mumlavským vodopádem

2. Křižovatka turistických tras u Horské boudy Dvoračky

3. Křižovatka turistických tras u Vrbatovy boudy

4. Medvědín – horní stanice lanovky

5. Sv. Petr – horní stanice lanovky

6. Křižovatka turistických tras u Chalupy na Rozcestí

7. Křižovatka turistických tras u Luční boudy

8. Křižovatka u dolní stanice lanovky na Sněžku a turistické trasy do Obřího dolu

9. Horní stanice lanovky na Černé Hoře

10. Začátek cesty u Pomezní boudy na Cestě česko-polského přátelství

Mgr. Richard Brabec ANO 2011



ministr živ. prostředí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Liberec: Přes 139 milionů korun na nové kotle a čerpadla začne kraj rozdělovat v září Brabec věří, že vláda bude pokračovat v současném složení Ministr Brabec: Zrušení osvobození kotelen od daně bude mít pozitivní efekty pro životní prostředí i zdraví Ministr Brabec: Do obcí míří další 2,5 miliardy na dostupnou a čistou vodu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV