Ministr Brabec: Žádný kolaps v odpadovém hospodářství nenastane

reklama

Děkuji za slovo i za pozornost. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem tady o tom zákoně nebo o tom oběhovém balíčku jako celku mluvil už tolikrát a v tolika souvislostech, že vás teď už samozřejmě nebudu zdržovat nějakým dlouhým úvodním slovem. Jenom řeknu, že jsem byl velmi rád i za tu debatu, která proběhla v Senátu, ale - a tím předešlu - ale nemůžu doporučit návrh tak, jak přišel ze Senátu, tedy pozměňovací návrhy, které přišly ze Senátu, z několika důvodů. Hlavní důvod je ten, že u těch třech prvních zákonů, tedy u odpadů, výrobků s ukončenou životností a změnového zákonu, tak tam Senát ve všech případech doporučil prodloužení účinnosti, nebo posunutí účinnosti zákona o rok.

Musím říct, že už to posunutí účinnosti o rok samo o sobě je zásadním problémem pro Ministerstvo životního prostředí z několika důvodů. Zaprvé z důvodu toho, že bychom nesplnili, resp. dostali bychom se do zásadních problémů z hlediska transpozičních lhůt, protože ta transpozice už měla proběhnout v červenci letošního roku. My jsme v nějakých dohodách s Evropskou komisí. Ale pokud by se transpozice posouvala až na 1. leden 2022, a tady pozor, není to o platnosti toho zákona, ale o jeho účinnosti, a to jsme ještě ověřovali, tak to je první docela zásadní problém. Druhý problém je samozřejmě ten, že bychom o rok posunuli celou řadu velmi konkrétních předností, které ten zákon má z hlediska správné cesty a odklonu od skládkování. Možná že jste před několika dny zaregistrovali poslední čísla. Stále významně ještě Česká republika skládkuje odpady. A ten posun by se opět opozdil, protože by tam nenajela třídící sleva, nenajel by tam nárůst skládkovacího poplatku atd.

Chci všechny ujistit, protože jste do svých poslaneckých mailů dostali celou řadu stanovisek, stanoviska podpůrná třeba od Hospodářské komory nebo od Svazu průmyslu. Určitě tam byla i stanoviska od Sdružení místních samospráv, které chtěly ten posun. Chápeme, že ta legisvakanční lhůta je krátká. Ano, víme to. Počítáme s tím. Ale přesto přese všechno jsme přesvědčeni, že nenastane v žádném případě žádný kolaps v odpadovém hospodářství, jak někteří straší. Nebudou odklizeny, resp. nezmizí žluté kontejnery z našich ulic, jak se objevily samozřejmě některé poplašné zprávy. Já to trošku beru tak, že to lobby proskládkové, kterým tam vadí některé věci, například to, že se nově zbytky po třídění nebudou moci skládkovat, ale budou se muset využívat jiným způsobem, tak se ještě na poslední chvíli snaží posunout účinnost o rok v nějaké víře, že by se to třeba mohlo úplně ztratit.

Mgr. Richard Brabec ANO 2011



ministr živ. prostředí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Já, ač si uvědomuji, že znovu říkám, legisvakanční lhůta je krátká, protože ten zákon by měl platit účinností od 1. ledna 2021, ale v přechodných ustanoveních je celá řada konkrétních věcí, kde je možno se ještě celý příští rok připravovat na to, jak ty zákony začnou fungovat. To znamená já bohužel, byť jsme tam měli myslím že ve dvou případech souhlasný názor nebo souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí na návrhy ze Senátu, konkrétně šlo o vypuštění navrhované úpravy skládkovacího poplatku v přechodných ustanoveních. Tady to souhlasné stanovisko... Nakonec Sněmovna samozřejmě prosadila něco jiného. Takže já jsem ho souhlasné měl i v Senátu. A měli jsme souhlasné stanovisko i k některým technickým formulačním úpravám. Ale právě z důvodu několika dalších nesouhlasných stanovisek a především nesouhlasného stanoviska, které se týká stejně jako v ostatních dvou zákonech toho, že Senát žádá posunutí účinnosti o rok. A znovu říkám, je to pro nás nepřijatelné. Ten zákon už se projednává velmi dlouho. A jsme přesvědčeni, že všichni - obce, společnosti, provozovatelé, průmysl, živnostníci - velmi dobře vědí, co ten zákon obsahuje. A drtivá většina nebo velká většina z nich už si přeje, abychom ten zákon opravdu schválili a mohli se podle něj řídit.

Já tedy nesouhlasím s verzí, která přichází ze Senátu. A poprosím vás potom znovu o podporu té původní verze, kterou jsme tady schválili v Poslanecké sněmovně. Děkuji vám.

Psali jsme: Ministr Brabec: Nedokážu si představit, že by se viník nenašel, padni komu padni Ministr Brabec: Letos čelíme v národních parcích enormnímu nárůstu turistického ruchu Ministr Brabec: Obžalovaný využije všech možností jak zpochybnit důkazy Ministr Brabec: Prosím, nechme pracovat orgány, činné v trestním řízení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.