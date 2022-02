Ministr Gazdík: Ano, ošetřovné může klesnout

reklama

Přesně se na začátek omlouvám, že jsem vystoupil nevhodně, omlouvám se – jedenáctiletý zlozvyk ze sněmovny se projevil, nezlobte se, prosím. Co se týká odpovědí – prvně výše ošetřovného, to skutečně bude stanovovat, ono to je navázáno na pandemický zákon a pandemickou pohotovost, takže výši ošetřovného stanoví tento předpis, nikoliv ten náš. Já nechci předjímat, jak to dopadne. Budu samozřejmě rád za to větší ošetřovné, ale připouštím i tu možnost, že to tak nedopadne. Co se týká pandememické pohotovosti a dotazy pana místopředsedy Růžičky a její vypnutí – pandemická pohotovost, je jakýsi obecný rámec, která umožňuje určitá opatření. Toto by bylo jedno z nich. Já chci garantovat za vládu, že v případě, že skutečně by ve školách bylo potřeba toto opatření, tak vláda pandemickou pohotovost nevypne, i kdyby to mělo být jenom toto opatření podle tohoto zákona. Dokud to bude potřeba, tak prostě k tomu nedojde. Děkuji.

Mgr. Petr Gazdík STAN



ministr školství, mládeže a tělovýchovy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Gazdík: Ředitelé a ředitelky na ten zákon v těchto dnech čekají Gazdík chce ponechat testování ve školách ještě čtrnáct dní. Co bude pak, to neví Seznam zakázaných hostů, jmenovitě. Hysterický Železný, Witowská a poprask na pódiu... Petr Žantovský rozvířil, co se teď děje v ČT „Děti začnou být zlé.“ Nenutil roušky a letěl. Teď má svou školu a řekl vše

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama