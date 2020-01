Ministr Hamáček: Bylo by jednodušší a čistší, kdyby Česká republika byla jeden volební obvod

Děkuji. Tak za prvé já si myslím, že debata má být k věci a toto je debata o volbách do Senátu, nikoli do Poslanecké sněmovny. Ale odpovím panu poslanci na jeho dotaz. Já jsem v rozhovoru pro Lidové noviny vyjádřil svůj osobní názor, kdy si myslím, že by bylo z hlediska férovosti a z hlediska nějaké reformy voleb do Poslanecké sněmovny, nikoli do Senátu, možné uvažovat o zavedení jednoho obvodu pro celou Českou republiku, nikoli ten současný scénář, kdy máme 14 krajů. To byl můj soukromý osobní názor. A zákon, který se týká změny systému voleb do Poslanecké sněmovny teď je vlastně ve finále na Ministerstvu vnitra, půjde do vlády a potom do Sněmovny. To znamená ta debata, ke které vyzýváte, nás čeká, já jsem k ní připraven. Nemyslím si ale, že máme vést debatu o volbách do Sněmovny v bodě, který se týká voleb do Senátu.

Pokud se mě ptáte na můj osobní názor, ano, já si myslím, že by bylo jednodušší a čistší, kdyby Česká republika byla jeden volební obvod, ale prosím, je to můj názor jako Jana Hamáčka, není to názor Ministerstva vnitra a je to věc, kterou velmi intenzivně diskutujeme v sociální demokracii. Určitě ta debata o tom, jak má vypadat volební systém, ta přijde, já jsem k ní připraven a vím, že to, co přijde z vlády, asi nebude to, co odejde z té Poslanecké sněmovny ve vztahu k volbám do Poslanecké sněmovny. Ale prosím, veďme tu debatu ve chvíli, kdy ten zákon tady bude. Ještě teď tady není.

Jan Hamáček ČSSD



