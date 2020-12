Ministr Hamáček: ČSSD na rozdíl od vás může ukázat, že za tu armádu nebojovala jen pusou

reklama

Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Toto samozřejmě vzhledem k vývoji situace je očekávatelná debaty a očekávatelný obsah vystoupení kolegů z pravice. Ta situace samozřejmě není jednoduchá a určitě by každý z nás uvítal, kdyby to rozhodování, před kterým jsme stáli, bylo jednodušší. Ale mě tady fascinuje ten zájem kolegů z pravice o obranyschopnost České republiky, a to napadání sociální demokracie, jak to s tou obranou myslí špatně, a jak jsme my ti, kteří tady destruujeme obranu. Tak jenom pár čísel. Víte, ono je dobré, když už jsme ty tradiční politické strany, tak je dobré, že se můžeme otočit a podívat se, co je za námi.

Sociální demokracie, když končila ve vládě Jiřího Paroubka, tak ten vojenský rozpočet byl lehce pod dvě procenta, nějakých 1,7. Pak nastoupila pravice a různě se tam střídali, to si nemusíme teď vyjmenovávat, a tak dbali o tu obranyschopnost České republiky, a tak jim ležel na srdci osud naší armády, až nastoupila zase vláda sociální demokracie a vyfasovali jsme vojenský rozpočet 0,9. A od té doby společně s hnutím ANO, protože od té doby to byly koaliční vlády, se postupně snažíme ten vojenský rozpočet navyšovat. A stanovili jsme si cíl 1,4. Já věřím, že v příštím roce to 1,4 prostě bude. Já chápu, že se to hodí. Ale výhoda je v tom, že my na rozdíl od vás můžeme ukázat, že jsme za tu armádu nebojovali jenom pusou, ale konkrétními činy. A to plánuji i do budoucna.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Opravdu vytočený Babiš po výstupech opozice: Byl na obraně takovej jeden famózní náměstek za KDU... Filip (KSČM): Předseda Jurečka a Pekarová Adamová, něco tak odporného už jsem dlouho neslyšel Kalousek (TOP 09): Při přesvědčování o rozpočtu má premiér dva měsíce zpoždění Jurečka (KDU-ČSL): Přijde nám to jako neuvěřitelně nedůstojné handlování

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.