Ministr Hamáček: Když máme hotovo, tak jste přišli s tím, že nás sestřelíte. Zajímavé časování

Kolegyně, kolegové, já nebudu mluvit dlouho, ale pokládám za svoji povinnost také k té dnešní schůzi říci pár slov.

A já možná navážu na Luboše Zaorálka, který tady pátral po tom důvodu, proč se scházíme dnes a v tomto formátu. Za mě je ten důvod jednoduchý. Já mu říkám - koukej, mámo, jsem v televizi. Protože jiný důvod prostě neznám.

Opozice tady tepe vládu rok za to, jak dělá všechno špatně. Akorát tak nějak ten rok neměla odvahu ani sílu tu vládu sestřelit. Vyčítají nám podzim, vyčítají nám rozvolňování. Trošku zapomínají, jak to celé bylo, kdo tady byl za ty notorické rozvolňovače, kdo tady nutil vládu rychle, rychle otevírat, ať si lidé můžou nakoupit na Vánoce, kdo tady udělal fetiš z nouzového stavu, a jak už tady padlo, kdo nás tady dotlačil do pandemického zákona jenom proto, aby pak experti z jejich strany podávali různé žaloby na nejvyšší správní soudy proti rozhodnutím vydaným podle pandemického zákona. Teď se ukazuje, že kdybychom opravdu potřebovali zasáhnout proti epidemii, kdyby se nedej bože vrátila, tak nám prostě nic jiného nezbyde, že budeme muset znovu vyhlásit nouzový stav. A já už vidím ten rachot ve Sněmovně.

Ale prostě celou tu dobu, kdy nás tady ta opozice tepe, tak nenašla odvahu ani sílu tu vládu sundat. A dokonce se nebyla ani schopna dohodnout. Vždyť víme, že tady ta schůze se rodila v těžkých bolestech. Tady se několik dnů, možná týdnů sbíralo 50 podpisů. Najednou nebyly, protože jedna koalice chtěla mimořádné volby, druhá koalice chtěla tuhletu schůzi. Nemohli se dohodnout. A když se dohodli, tak se zase zjistilo, že jsou tady nějaké Vrbětice, že vláda tady vyhazuje ruské diplomaty. A přece nemůžeme odvolat vládu. Musíme počkat, až tu celou práci dodělá. A pak teprve se ji pokusíme odvolat.

Takže vy jste nás nechali stlačit epidemii, díky opatřením, která jsme museli tady krvavě vybojovávat každých 14 dní hlasováním o nouzovém stavu. Díky těm opatřením epidemie zaplať pánbůh pomalinku klesá. A já doufám, že se nevrátí. Nechali jste nás vyřešit sen celé české bezpečnostní komunity a srovnat stavy diplomatů v Moskvě a tady. No a když máme hotovo, tak teď jste přišli s tím, že nás sestřelíte. Zajímavé časování.

Ale znova říkám, ten důvod je jediný. Ten důvod je samozřejmě to, že za čtyři měsíce jsou volby a ono se to hodí do kampaně. A víceméně dnešní schůze od rána, kdy se zjistilo, že ty hlasy tady nebudou, jsem navrhoval, že by bylo nejčestnější, kdybychom to tady zahájili tak, že všichni ti, kteří nechtějí hlasovat pro nedůvěru vlády, se vypnou, aby se na té tabuli objevilo nějakých 78 nebo 80 hlasů, které tady zbyly, a pak by bylo evidentní, že ten celý den je jenom řečnické cvičení a patří to spíš na náměstí nebo do kampaně, ale ne do Sněmovny.

Já si pamatuji, když jsem byl předseda Poslanecké sněmovny, tak mě novináři kritizovali za to, že máme 270 bodů na programu schůze. Pokud se nepletu, tak teď jich je tam asi 500. A místo toho, abychom si tady vzájemně říkali, co stejně všichni víme, co si o sobě myslíme, bez jakékoli naděje, aby se z téhle schůze cokoli stalo, protože prostě opozice ty hlasy nemá, tak jsme mohli udělat pár zákonů pro dobro našich občanů a ten obrovský balík bychom mohli trošku zmenšit.

Takže je to dneska promarněný čas. Já také nebudu tady vypočítávat úspěchy vlády. Nebudu říkat, proč jsme dělali to či ono. Protože prostě těch diskusí a předvolebních debat a volebních kalkulaček, a já nevím čeho všeho, toho si užijeme moc ve volební kampani. Ale dnešek prostě je a bude rétorickým cvičením opozice.

A když tady Luboš mluvil o chybách, tak já bych přidal ještě jednu. Ono to možná někoho bude zajímat do 19.15, pak začíná hokej a už to nikoho zajímat nebude.

Děkuji.

