Ministr Hamáček: Naše bezpečnostní složky dělají maximum

Vážený pane místopředsedo, vážená paní poslankyně,

já mohu potvrdit, že od úterý 18. června Policie České republiky vyšetřuje znásilnění dívky v Lukavci na Litoměřicku a muž, který je podezřelý ze znásilnění, byl kriminalisty zadržen, obviněn a podle poslední informace byl poslán do vazby. Tento čin je samozřejmě potřeba odsoudit, nicméně se tady chci jasně ohradit proti některým dezinformacím nebo nepřesným informacím, které jste ve svém vystoupení uvedla.

Není pravdou, že ten člověk byl z Německa vyhoštěn. Ten člověk byl v Německu od nějaké doby, požádal o azyl, ten azyl mu byl zamítnut, bylo mu z německé strany vystaveno tzv. vízum ke strpění, předtím než bude vyřešen jeho status, což, předpokládám, z německé strany znamenalo deportaci do země původu. A podle informací, které uvedla státní zástupkyně, k té deportaci nedošlo proto, že německé orgány nebyly schopny zatím zjistit, ze které země pochází. Takže není pravda, že ten člověk byl z Německa vyhoštěn. Tím samozřejmě není možné, aby české orgány měly jakékoli informace z německé strany o tom, že ten člověk je na našem území. On se sem dostal velmi pravděpodobně na základě volného pohybu osob, tzn. když to zjednoduším, pravděpodobně v Drážďanech nastoupil do vlaku, zakoupil si jízdenku někam do České republiky, dokonce se na internetu spekuluje, že byl z toho vlaku vysazen, protože přejel nějakou tu cílovou stanici, takže česká strana o tom jeho pohybu sem nemohla mít žádné informace. A ve chvíli, kdy byl nahlášen na policii ten skutek, policie velmi rychle zasáhla, toho pachatele zajistila a posadila do cely. Takže naše bezpečnostní orgány, jakkoli ta událost je odsouzeníhodná a politováníhodná, ve chvíli, kdy se o tom trestném činu dozvěděly, zareagovaly velmi profesionálně a v řádu minut či hodin ten pachatel byl zadržen. Já předpokládám, že bude postaven před soud a že si samozřejmě odpyká příslušný trest.

Já bych jenom chtěl upozornit, abychom takovéto tragédie nezneužívali k tomu, že budeme rozdmýchávat obavy a nenávist ve společnosti. Já bych velmi varoval před tím, co např. udělal kolega Okamura na svém facebookovém účtu, kdy vystavil mediálnímu lynči novinářku, která pouze dělala svoji práci a kladla mu možná nepříjemné, ale stejně dotazy. A pokud máte žaludek ty věci číst, tak si ten Facebook otevřete a přečtěte si, co příznivci vašeho předsedy píšou, co té redaktorce přejí, aby se jí stalo - a věřte, je to podstatně horší osud, než o kterém jste tady mluvila. Takže takovéto věci je třeba také odsoudit a já bych chtěl apelovat na všechny rozumné politiky, aby neserfovali na vlně nenávisti, aby nestrašili veřejnost a aby nezneužívali takovéto tragédie k nějakým nízkým politickým cílům.

Česká republika samozřejmě je bezpečná země, jsme stále jednou z nejbezpečnějších zemí světa. Naše bezpečnostní složky dělají maximum pro to, aby to tak zůstalo. Pokud tady mluvíte o kontrole hranic, tak věřte, že jediný způsob, jak v tomto případě zabránit, aby ten člověk se do České republiky nedostal, je zavést kompletní kontrolu hranic, zrušit schengenský systém a každému, kdo bude překračovat českou hranici, kontrolovat občanky či pasy, a je evidentní, že to je věc, která v současné době není možná a není ve schopnostech našich bezpečnostních složek a není to ani v zájmu České republiky, protože ty škody, které by z toho vznikly, by byly obrovské.

A když už mluvíme o tom rozdmýchávání nenávisti, já jsem si už tady, sice s těžkým srdcem, ale přečetl Facebook pana předsedy Okamury. Víte, tam je o dva statusy níže zase útok na Ministerstvo vnitra, na mě osobně, jak nejsme schopni zajistit bezpečnost, a zase se tam operuje s pojmem - cizinci někoho zmlátili v metru, nejsme bezpečná země. Já jsem si ten případ nechal dohledat. Byli jsme vyzýváni, abychom zase zajistili kontrolu hranic. Tam se jednalo o dva občany Slovenské republiky, kteří zaútočili v metru na občana České republiky. Velmi promptně zasáhli strážníci Městské policie, věc vyřešili. Ale zase jsem byl vyzýván k tomu, abych přijal opatření a zabránil vstupu cizinců do České republiky. Já opravdu nevím, zda to znamená, že máme postavit dráty na česko-slovenských hranicích...

Takže já bych prosil, abychom ty věci posuzovali střízlivě, abychom nezneužívali lidských tragédií k vyvolávání chaosu a nenávisti. Znovu říkám, naše bezpečnostní orgány udělaly všechno to, co se od nich očekávalo, toho pachatele zajistily, dopravily ho do cely, soud ho poslal do vazby a bude stát před soudem, ale...

Paní poslankyně, já jsem vám odpověděl. Já jsem řekl, že ten člověk nebyl vyhoštěn, on byl propuštěn z německého vězení s tzv. vízem ke strpění. A na základě volného pohybu osob po Evropské unii se dostal do České republiky. Pokud chcete úplně otevřeně řešení, které by tomuto absolutně zabránilo, znamená to vystoupit z schengenského prostoru, zavést znovu pohraniční stráž, zavést kompletní kontroly hranic, tzn. se všemi důsledky, i hospodářskými, pro Českou republiku, a to je věc, která je z mého pohledu ekonomicky nereálná.

