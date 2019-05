Ministr Hamáček: Netrestejme občany tím, že abychom vyčinili ministerstvům, tak jim to ještě zkomplikujeme

Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Jenom velmi stručně. Já samozřejmě rozumím tomu, co tady padlo ze strany pana poslance Profanta a pana poslance Kupky a nijak nezastírám, že to pokládám za problém, pokud ústřední orgán státní správy není schopen devět let reagovat na platný zákon, tak ten problém opravdu někde je a nebudu ten postup hájit.

Chci jenom upozornit, že po mém nástupu na ministerstvo jsme se tomu věnovat začali. A toto je samozřejmě pouze cesta, jak lidem tu situaci víc nezkomplikovat. Já rozumím tomu, že nás, nebo že Ministerstvo vnitra a další ministerstva můžete peskovat za to, že jsme nepostoupili v tom bezvýznamovém identifikátoru, ale pokud ten zákon zamítneme, tak to jediné, čeho docílíme, je to, že tady bude celá řada občanů, kteří prostě pokud se budou chtít prokázat rodným číslem, tak si budou muset od Ministerstva vnitra vyžádat další papír.

Tak já rozumím, že chcete potrestat vládu za to, že něco nedotáhla do konce, nebo že udělala někde chybu, ale tak prosím, netrestejme občany. A bohužel, ten návrh na zamítnutí znamená, že opravdu lidé, kteří nebudou mít rodné číslo, a to jsou tedy občané narození před 1. lednem 1969, to znamená, pokud nebudou mít zapsané rodné číslo v občanském průkazu, tak opravdu budou muset na ministerstvo a budou si muset žádat ještě o jeden papír. To mně přijde absurdní.

Já za sebe říkám, že my se tomu tématu věnujeme. Máme úkol z vlády navrhnout příslušnou legislativu do konce roku, a do konce roku to bude. Ale prosím, netrestejme občany tím, že abychom vyčinili ministerstvům, tak jim to ještě zkomplikujeme. Děkuji.

