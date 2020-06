Ministr Hamáček: Nikdo nikomu tady zbraně nebere

reklama

To je přesně ono, co jsem doufal, že tady nevznikne. Na začátku na tiskové konferenci i tady v tom svém vystoupení jsem říkal, že tady nikdo nikomu zbraně nebere. A pan poslanec už říká, jak mu na samotě sebereme pistoli. Tuhle pistoli vám, pane poslanče, prostřednictvím předsedajícího, nikdo nesebere, kromě doktora, pokud by zjistil, že nesplňujete některé zdravotní předpoklady. Ale já jsem původně vystupoval k tomu, co tady říkal pan kolega Okamura.

Já také předesílám, že jsem ve střetu zájmů, protože jsem držitelem zbrojního průkazu. A já se necítím nějak šikanován nebo omezován. Možná by stálo za to, kdyby pan kolega Okamura, který tady vystupoval z pozice člena střelecké veřejnosti a cítil se tady šikanován a perzekvován tou zlou Evropskou unií, kdyby tady vystoupil a řekl, co tedy konkrétně jeho jako střelce Okamuru omezuje v těch dvou zákonech. Jsem připraven o tom diskutovat a případně můžeme ve druhém čtení uplatnit nějaký pozměňovací návrh. Ale říkat, že tady ta zlá Evropská unie všechny omezuje včetně pana místopředsedy Okamury, tak mě by zajímalo, v čem konkrétně je pan místopředseda Okamura jako střelec omezen těmito dvěma zákony, a můžeme se o tom bavit.

Rozumím tomu, že někomu může vadit zkrácení doby platnosti zbrojního průkazu, ale za prvé to řeší pozměňovací návrh a za druhé, nevím, jestli je takovou totalitou se ptát lidí, kteří mají zbrojní průkaz a mohou někoho zabít, jednou za pět let, jestli jsou zdraví, jestli se u nich něco nezměnilo. O tom jsem připraven diskutovat. Ale mně by zajímalo, čím my tady všichni společně omezujeme pana střelce Okamuru, a on mi na to odpoví. Děkuji.

