Ministr Hamáček: Platy příslušníků bezpečnostních sborů se zvýší o 1500 korun

Ministerstvo vnitra připravuje návrh vládního nařízení, podle kterého se upraví základní tarify všech příslušníků bezpečnostních sborů. Nejvíce si tak polepší nováčci či řadoví policisté a hasiči, kteří nasazují životy při zajišťování naší bezpečnosti. „Například pro výjezdového hasiče nebo strojníka s praxí do 3 let znamená zvýšení platu o 1500 Kč nárůst přes 6 %. Pro ně je to dobrá motivace, nám to zase usnadní o trochu víc nábor nových příslušníků,“ řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). To samé platí i u policistů sloužících na obvodních odděleních či vykonávajících hlídkovou službu. Jak by měly nově tarify vypadat, si můžete prohlédnout v příloze.

Připravované nařízení vlády upraví základní tarify všech příslušníků bezpečnostních sborů tak, jak se dohodla v září letošního roku vláda. Jde o služební příjmy příslušníků Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Celní správy, Vězeňské služby, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace a Generální inspekce bezpečnostních sborů, kteří jsou ve služebním poměru podle zákona o služebním poměru bezpečnostních sborů.

