Ministr Hamáček: Zapojení policistů a hasičů v boji proti koronaviru je naprosto zásadní

Do dnešního dne odebrali zdravotníci Hasičského záchranného sboru (HZS) už 7020 vzorků pro testování covidu-19. Celkem 17 odběrových týmů HZS pomáhá na základně žádosti krajských hygienických stanic nebo Centrálního řídícího týmu s testováním od 23. října tohoto roku. V několika krajích se hasiči také účastní trasování osob, u kterých se prokázala nákaza koronavirem. Trasovat pomáhá Ministerstvu zdravotnictví i 500 pracovníků policie, a to napříč celou republikou. Každý z nich za týden odbaví 100 až 200 hovorů s průměrnou délkou 10 až 20 minut. „Zapojení policistů a hasičů v boji proti koronaviru je naprosto zásadní a za to jim děkuji. Je skvělé, že kromě bezpečnosti a ochrany zdraví dokážou ještě pomáhat s testováním nebo trasováním osob. Navíc když se nákaza koronavirem nevyhýbá ani jejich sborům,“ uvedl ministr vnitra a předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD).

Podle ministra vnitra jsou policisté i hasiči připraveni svou pomoc dále rozšiřovat až do té míry, jakou jim kapacity dovolí. V první fázi se zapojilo 250 policistů a občanských zaměstnanců, dnes už je to 500. Jde o trasování tzv. třetích hovorů, kde se provádí šetření rizikových kontaktů, kteří byli v kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Cílem hovoru je mj. zjistit, jak dlouho lidé s nakaženým byli a zda měli roušku. „Naši pomoc s trasováním chceme ještě posílit. Až skončí školení 120 policistů, budou trasovat i tzv. první hovory, jejichž obsahem je oznámení pozitivy a provedení epidemiologického šetření. Zbylých 380 policistů zatím zůstane u trasování třetích hovorů,“ uvedl policejní prezident genmjr. Jan Švejdar.

Ventilátory i polní nemocnice

Hasiči také spolu s Ministerstvem zahraničí organizují přijímání humanitární pomoci ze zahraničí. Prostřednictvím Mechanismu civilní obrany EU hasiči požádali o poskytnutí plicních ventilátorů a přístrojů pro podporu plicních funkcí. Dosud hasiči zajistili předání 385 těchto přístrojů a jednání o dalších stále probíhají. Zdravotníci HZS pomáhají i jako zdravotnický personál ve zdravotnických zařízeních.

„Nákaza novým koronavirem se našemu sboru nevyhýbá, průběžně jsme se potýkali s absencí až tisícovky našich kolegů. Při plnění našich základních úkolů zasahujeme denně v průměru u 328 mimořádných událostí, přesto nacházíme kapacity pro další pomoc našim obyvatelům,“ uvedl generální ředitel HZS ČR genpor. Drahoslav Ryba.

Hasiči jsou také zapojeni do výstavby polních nemocnic a případného zvyšování kapacity stávajících nemocničních zařízení. Do polní nemocnice v Letňanech dodali dekontaminační kontejner, do polní nemocnice v Brně převáželi lůžka a pomáhali s její výstavbou. Pro brněnskou polní nemocnici zajistili tři kontejnerová energetická centra pro nouzovou dodávku elektrické energie.

Mezi další úkoly hasičů patří také distribuce osobních ochranných prostředků z centrálních skladů na krajskou úroveň, a případně také uvnitř krajů. Hasiči mj. zajišťovali distribuci a rozvoz pomůcek do škol pro pedagogické a nepedagogické pracovníky, pro členy volebních komisí, do Klokánků, do domovů s pečovatelskou službou a další, to vše v řádech milionů kusů.

