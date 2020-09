Ministr Havlíček: Bude druhá výzva Covid-kultura a tam to rozšíříme, aby byla větší možnost čerpání

reklama

Co se týká programu Covid-Kultura, tak první výzva končí dnes, na druhé výzvě už se pracuje řádově asi měsíc, měsíc a půl s představiteli kultury, protože popravdě řečeno i kultura, ta první výzva, byla připravována se zástupci ať už těch klubů, které byly zmíněny, nebo různých malých divadel atd. Bude vyčerpáno podle našeho odhadu necelých 200 mil. korun, bude zůstávat 700 mil. korun a těch 700 mil. korun bude zahrnuto do výzvy číslo dvě.

Ta výzva bude oficiálně zveřejněna někde v polovičce října, protože není úplně jednoduché, dostat do hry všechny zájmové skupiny v oblasti podnikání kumštu. Jinak se na to dívají hudebníci, jinak divadelníci, jinak se na to dívají malé kluby, jinak se na to dívají pořadatelé větších festivalů. A dostat to nákladově tak, aby se účelově skutečně prokázalo to, co po nich měli za prokazatelné náklady, případně za to, co by měli, kdyby za standardní situace provozovali, není úplně triviální věc.

Ta výzva první byla administrativně celkem jednoduchá, ale souhlasím s tím, že ty náklady byly zúžené. Teď jim to rozšíříme, aby měli prostě větší možnost čerpání. Ale nebudeme spouštět už dále program Nájemné, protože ten byl plošný pro jakoukoliv prodejnu, která měla zavřeno a bylo to na tři měsíce, protože v tuhletu chvíli by to nedávalo logiku. Drtivá většina obchodů jede, funguje a prosperuje. Nicméně pochopitelně ten náklad na to nájemné, pokud by měl, tak určitě bude moct být zařaditelný právě v tom programu COVID Kultura, výzva č. 2. Čili neměli by o nic přijít.

