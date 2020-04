Ministr Havlíček: Česká republika 5G EU toolbox i sdělení Evropské komise podporuje

reklama

Vážený pane předsedající, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, dámy a pánové.

Sdělení Evropské komise v rámci tzv. bezpečného zavádění 5G sítí v EU bylo vydáno už na konci ledna, konkrétně 29. Jedná se o soubor opatření Evropské unie ke zmírnění bezpečnostních rizik spojených s 5G sítěmi. Známe to pod názvem „5G EU toolbox“. S tím, že se jedná o sdělení, které je vyústěním roční práce nejen EU, ale i členských států. Podařilo se nalézt koordinovaný přístup k bezpečnému zavádění 5G sítí v rámci EU. A Evropská rada k tomu vyzvala již v roce 2019, čili bylo naplněno toto zadání.

Jak už jsem zmínil, práce na 5G EU toolboxu se vede ve všech zemích Evropské unie. A nám se podařilo – za to jsme rádi – promítnout i zásadní aspekty českého přístupu k bezpečnosti 5G sítí. Myslím, že všichni víme, že se bude jednat o zcela zásadní věc, jak z toho technologického charakteru, tak z toho charakteru sociologického, ekonomického, pochopitelně i bezpečnostního.

Mohu zmínit náš požadavek na to, aby bezpečnostní hrozby nebyly posuzovány pouze z pohledu technických faktorů, to je to, co jsem teď zmínil, ale i netechnických. To je např. právní, politický rámec zemí, dodavatelů technologií atd. Jinými slovy, 5G EU toolbox obsahuje soupis dalších bezpečnostních rizik, identifikovaných v té zprávě o celounijním koordinovaném posouzení všech rizik. Všech rizik, které mohou mít vliv na kybernetickou bezpečnost. Ať už to jsou rizika v dodavatelském řetězci, zranitelnost softwarového řešení, řízení přístupu atd.

Zároveň také zmiňuje opatření ke zmírnění těchto rizik, což je důležité. A ta jsou rozdělena na rizika strategická, rizika technická a rizika podpůrná. Sdělení Komise reflektuje a rozšiřuje zejména tyto skutečnosti. A to tím, že apeluje na jejich realizaci v následujících měsících. Pokud se někdo třeba s toolboxem ještě nesetkal, tak je třeba říct, že to není nařízení EU, já tomu říkám jakýsi manuál, je to doporučení, jakým způsobem k těm rizikům přistupovat v rámci samozřejmě 5G sítí.

Komise ve sdělení popisuje rovněž svoji úlohu v rámci implementace 5G EU toolboxu, tzn. jakým způsobem bude podporovat spolupráci členských států, koordinace, a to zejména ve spolupráci se soukromým sektorem. Obecně to tedy mohu uzavřít tím, že Česká republika 5G EU toolbox, stejně tak jakožto sdělení té komise podporuje. Obě části odráží český přístup k bezpečnosti a máme tedy zato, že je třeba, aby všechny členské státy se snažily o jeho efektivní implementaci a včasné zajištění bezpečnosti 5G sítí.

Současně můžeme konstatovat i to, že 5G EU toolbox může Česká republika zahrnout do svých dalších iniciativ, které připravujeme v rámci marketingových aktivit, konferenčních aktivit a tak dál. Tolik za mě vše k této oblasti, děkuji mockrát.

