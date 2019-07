Ministr Havlíček: Čeští podnikatelé mají o Srbsko zájem

Podle vrcholných představitelů obou zemí jsou česko-srbské obchodní vztahy na vynikající úrovni a čeští podnikatelé mají o Srbsko velký zájem. To by se mělo projevit ve složení podnikatelské delegace, která bude doprovázet prezidenta republiky Miloše Zemana při návštěvě Srbska naplánované na letošní září. „Před prezidentskou návštěvou budeme potřebovat co nejaktuálnější informace o potřebách českých exportérů tak, abychom se v Srbsku mohli bavit co nejvíc konkrétně,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Ideální by samozřejmě bylo, abychom během pracovní cesty pana prezidenta našli konkrétní řešení případných problémů a společně tak posunuli česko-srbské ekonomické vztahy kupředu. Šikovní lidé jsou v obou zemích, a pokud se k tomu připojí inovace a moderní technologie, které v České republice jako zemi pro budoucnost opravdu umíme, můžeme hodně dokázat.“

Právě program na podporu inovací The Country For The Future, který je součástí Inovační strategie České republiky 2019 – 2030, vicepremiér a ministra Havlíček představil svému srbskému protějšku. Mluvilo se také o inovativních firmách a digitálních službách, které se budou moct zmiňovaným programem podpořit. Zaměří se totiž na národní start-upy a spin-off prostředí, či chytré investice, usnadní tak robotizaci, automatizaci a prosazování inovací ve firmách s důrazem na malé a střední podniky. To vše v souladu se standardy Průmyslu 4.0 a klíčovými trendy v oblasti moderních technologií.

Podle Havlíčka se také zásadně mění úloha MPO v podnikatelských misích a úloha vládních misí. Ministr a jeho tým bude nejdříve jednat se všemi účastníky, zjistí jejich individuální potřeby, zejména v oblasti B2G a poté je bude osobně prosazovat na úrovni vládních představitelů. Po skončení mise bude s účastníky v kontaktu a obchody se budou dokončovat. „Zjednodušeně: méně společenských atrakcí, proslovů a konferencí, ale hlavně konkrétní byznys, a s realizační koncovkou. Cílem misí není seznámit se, ale uzavřít obchody,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Na jednání se srbským ministrem zodpovědným za inovace a technologický rozvoj Nenadem Popovićem se probral také program TREND určený na podporu projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. O něj je velký zájem, do prvního kola soutěže v podprogramu 1 „Technologičtí lídři“ se přihlásilo 396 projektů, které žádají o dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 7,25 mld. Kč. Podrobnosti najdete ZDE.

Česká republika je pro Srbsko z hlediska obratu 18. nejvýznamnější obchodní partner. V letech 2012 a 2013 sice došlo k mírné stagnaci vzájemného obchodu, a to kvůli ekonomické situaci obou zemí, od roku 2014 obrat výrazně roste. Za rok 2018 vzrostl na meziroční bázi dokonce o více než 25 %. Srbsko je na prvním místě v rámci regionu, co se týče získávání přímých zahraničních investic. Důraz klade právě na informační technologie, výzkum a inovace.

