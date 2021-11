Ministr Havlíček: Evropská komise chce zvýšit cíl podílu obnovitelných zdrojů na 40 %

reklama

Dovolte, abych pokračoval. Je to dvojbod, obnovitelné zdroje a účinnost jsou nepochybně klíčová témata. Je třeba zde sdělit, že i když máme opětovně připomínky, tak samozřejmě nejsme proti obnovitelným zdrojům. Naopak, obnovitelné zdroje dostávají suverénně největší podporu. A vůbec se už nechci vracet k těm dobám minulým, kdy jsme zde umožnili tunel padesátiletí. Ale spíše se bavíme o těch zdrojích obnovitelných budoucích. A tam jde i třeba z modernizačního fondu opravdu největší část toho dílu, který můžeme využívat na podobné aktivity.

Ta zásadní změna je v tom, že Evropská komise v rámci Fit for 55 chce zvýšit cíl podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě. A to z původně deklarovaných 32 % na 40 % do roku 2030. Podotýkám, minimum 40 % na rok 2030. To je zcela zásadní změna. A když se podíváme na naše ambice, tak je vždycky dobré říct i, v jaké jsme situaci dnes a kam jsme se chtěli dostat v roce 2030. Tak dnes se pohybujeme na přibližně 15 %, čímž ale plníme všechny cíle, které jsme doposud měli vůči Evropské komisi. Na rok 2030 jsme si dali cíl 22 %, což podle našeho názoru je zvládnutelné. Samozřejmě důležité je, dívat se ještě na tu strukturu, co půjde do elektřiny, co půjde do vytápění, chlazení atd. A jakékoli další navýšení na tuto hodnotu je technicky komplikovanější, ekonomicky extrémně náročné. A je otázka, jestli potom míra těch enormních zdrojů, které bychom do toho dávali, se nám vyplatí.

Protože znovu říkám, obnovitelné zdroje, a zmínil jsem to tady už v úvodu, jsou dobré zdroje. A jsou to dobré zdroje jakožto doplněk, nikoli jakožto základní stabilní zdroj energie. Prostě a jednoduše, sluníčko nesvítí pořád a vítr také nefouká stále. A s ohledem na stabilitu přenosové soustavy je důležité, aby to bylo vyvážené. To znamená, abychom stále měli dostatek stabilních zdrojů, které jsou buď jádro, nebo plyn, anebo uhlí. Takže budeme-li snižovat uhlí, musíme posilovat jádro. A pokud ho nezvládneme posílit rychle, což je zcela zjevné, tak musíme posilovat plyn jakožto zdroj tranzitní. A to je to, o čem je celá ta diskuse.

RED dvojka, důležitá věc. Ta revize je velmi významným krokem k dosažení cílů. My podporujeme vyšší ambice, ale doporučujeme, aby se v oblasti obnovitelných zdrojů lépe koordinovaly cíle těch ostatních politik v rámci těch legislativních aktů celého balíčku. A požadujeme ponechat dílčí cíle jako indikativní v rámci RED dvojky. Takže my požadujeme, aby jakékoli navyšování ambicí, podílu přes OZE, obnovitelné zdroje, bylo podloženo jednoznačně dopadovými studiemi. A ty komisí nebyly předloženy.

Z našeho pohledu je stanovisko podvýboru pro energetiku a dopravu v souladu s rámcovou pozicí a jsme tedy názoru, že i s ohledem na geografickou polohu, která je zcela zjevná v České republice, a jiná než třeba v Německu nebo Itálii nebo Španělsku, tak ta role obnovitelných zdrojů nikdy nebude dominantní. A nemůžeme se nechat dotlačit do toho, že si budeme hrát na to, jak tady vytvoříme 27 % podílu z větru. I takové studie jsem viděl, je to úplný nesmysl.

Tak to je k obnovitelným zdrojům. A teď krátce ještě k účinnosti. V obecné rovině ano, souhlas. Je jenom otázka opět realističnosti těch plnění poměrně ambiciózních cílů. Asi to nejdůležitější sdělení je v tom, že nám se jako problematický jeví návrh zákazu započítání úspory energie z instalací, které využívají fosilní paliva. Což jsou třeba plynové a kondenzační kotle apod.

Problém rovněž vidíme v povinnosti renovovat veřejné a státní budovy do standardu s téměř nulovou spotřebou energie. Protože ta povinnost u části budov je nerealizovatelná a technicky neproveditelná. A to jak z úhlu pohledu nákladu, tak, jak už jsem říkal, i z úhlu pohledu té vlastní realizovatelnosti technické. A docela zásadní pro nás je i změna definice účinného dálkového vytápění a chlazení, kde podle našeho názoru musíme zajistit zohlednění principu technologické neutrality.

Takže, vážené paní senátorky a vážení páni senátoři, navržená směrnice je ambiciózní, klade na jednotlivé země vysoké náklady, a to jak administrativní, rozpočtově, ale musím tam vidět i ty pozitivní změny. Takže budeme prosazovat maximální flexibilitu při plnění cílů a Fit for 55 s důrazem na racionalitu nákladů a efektivitu by tím tedy měl logicky i minimalizovat, ale i negativní dopady na konečného zákazníka. Děkuji.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP

Trvale pověřený řízením ministerstva dopravy

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Havlíček: Musíme vyjednávat, musíme se spojovat třeba i s většími zeměmi Ministr Havlíček: Každým nákupem výrobku s logem Česká kvalita spotřebitel podporuje českou ekonomiku Havlíček: S cenami elektřiny pomůžeme všem Ministr Havlíček: Podepsal jsem podání trestního oznámení na Bohemia Energy

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.