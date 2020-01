Ministr Havlíček: Jaderná energie by měla mít přiměřenou, solidní šanci

Vážený pane předsedající, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři,

shodou okolností zde stojím i po mém jmenování do funkce ministra dopravy poprvé, a možná jednou za 50 let to vyjde tak, že se sešly 4 body. A shodou okolností tedy všechny 4 body, za které jsem odpovědný. Jednou v pozici místopředsedy vlády za hospodářství, jednou v pozici místopředsedy vlády za vědu, potřetí za Ministerstvo průmyslu a dopravy. A jak samozřejmě chápete, ten čtvrtý bod bude za Ministerstvo průmyslu. Takže nevím, kdy jindy by to asi takhle vyšlo, a zrovna jako první tady moje vystoupení, za což se trošku omlouvám, ale věřím, že to dneska zvládneme. Takže dovolte, abych vás všechny pozdravil a hned šel k bodu, který tady mám v zastoupení pana premiéra ve smyslu jednání výsledků Evropské rady, kterou jsme určitě sledovali, byla tady k tomu velmi živá a myslím si i zajímavá diskuse předtím, než pan premiér odjížděl.

Dovolím si shrnout ty hlavní výsledky. Víte, že ta diskuse na Evropské radě se týkala především klimatu a všeho, co je spojeno s klimatem a energetickou politikou. V rámci toho je třeba konstatovat, že Evropská rada nenašla shodu v dlouhém závazku takzvané klimatické neutrality 2020 s tím, že se právě z tohohle důvodu ti lídři k tomu opětovně vrátili. Bylo to náročné jednání, nakonec se prezidentům a premiérům v nočních hodinách toho prvního dne shodu najít podařilo. Výjimku nicméně dostalo Polsko, které je na tom z úhlu pohledu zejména energetického mixu značně komplikovaně, téměř 80 % podílu uhlí vedlo k tomu, že se cíle nepodařilo dojednat a bude se k tomu vracet v červnu ještě Evropská rada. Ta následně apelovala i na vytvoření pro nás důležitého podpůrného rámce finančních prostředků, diskutovalo se o tranzitním fondu ve výši 100 miliard euro a byla tam pochopitelně velmi náročná diskuze ohledně nejenom cílů té takzvané klimatické neutrality, jestli se bude jednat o lokální, čili národní, nebo tedy celoevropský, ale současně i o tom, jakou roli by v energetickém mixu měla hrát jaderná energie. Pan premiér tam jel i s mandátem naší vlády, Parlamentu a Senátu s ohledem na to, že energetický mix je výsostným rozhodnutím každé země, což Evropská komise po diskuzi potvrdila a vsunula se tam tedy ještě jedna důležitá věta nebo odstavec, která je založena na tom, že jsou země, které považují jako nejvhodnější technologii k dosažení, a to je důležité, klimatické neutrality jadernou energii.

Z tohoto důvodu je vytvořeno řekněme zázemí nebo předpoklad pro to, že by jaderná energie měla mít řekněme přiměřenou, solidní šanci, byť není úplně nejvíce podporovaná pochopitelně v rámci Evropské unie, na další rozvoj. To znamená, je to dneska 11 zemí, které jsou zásadním způsobem závislé na jaderné energii. A těch 11 zemí jsou rovněž podporovatelé, dalších několik zemí jsou ti, kteří jsou stále ještě závislí, ale předpokládají určitou změnu. A další země jsou ty, které nejsou na jádře nijak závislé. Takže otevřel se tam prostor pro to, abychom pokračovali v koncepci budování energetického mixu, který bude bezemisní v rámci České republiky a bezemisně založený na podílu jádra a podílu pochopitelně obnovitelných zdrojů. Následně se tam diskutoval finanční rámec, diskutovaly se tam i otázky vnějších vztahů a budoucnosti Evropské unie. Ve smyslu finančního rámce se hovořilo o negociačním balíčku, založeném mimo jiné i na požadavcích skupin zemí, kterým se říká "přátelé koheze", které se mimo jiné formulovaly i na Pražském summitu v listopadu roku 2019. Řešily se vnější vztahy, jak už jsem zmínil, Evropské unie, konference o budoucnosti Evropy, určitě si vzpomínáte, na prosincovém jednání tady byla zajímavá diskuze i ohledně strategické pozice a o vztazích s Afrikou, čili i to bylo součástí Rady, a diskutovalo se o protiprávních vrtných záležitostech Turecka. Další den proběhl tradiční Eurosummit, Evropská rada uvítala pokrok v rámci posílení Hospodářské a měnové unie a vyzvala mimo jiné Euroskupinu, aby pokračovala v práci na této agendě. Úplně poslední, co se diskutovalo, byl Brexit, který se diskutoval relativně krátce, nicméně v návaznosti na výsledek prosincových voleb ve Velké Británii vyzvali Evropskou komisi, aby předložila Radě návrh komplexního materiálu pro budoucí vztahy právě se Spojeným Královstvím. Evropský parlament by měl rovněž vyslovit výstupovou dohodu a souhlas, a to všechno by mělo proběhnout 29. ledna. Celý proces bude následně završen schválením Radou s ohledem na časovou tíseň té písemné procedury. Za mě je to vše, případě jsem připraven zodpovědět dotazy.

Děkuji mockrát.

