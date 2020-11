Ministr Havlíček: Je to klíčový zákon pro přípravu nového zdroje v Dukovanech

reklama

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, návrh již celou řadu týdnů diskutovaného a částečně i medializovaného zákona, který jde do druhého čtení, je předkládán beze změny. Dva pozměňovací návrhy poslance Lipavského nenašly na hospodářském výboru podporu. Zákon je navrhován Ministerstvem průmyslu a obchodu a v návaznosti na projednání principů zákona, široké podpory na stálém výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů, kde mají, to chci zdůraznit, svého člena všechny politické strany zastoupené v Poslanecké sněmovně.

Dovolte, abych vypíchl ještě jednu důležitou věc, a to takovou, že s ohledem na určitou politickou diskusi, která je pochopitelná kolem tohoto zákona, bych chtěl vyzdvihnout, že tento zákon neřeší bezpečnostní otázky. Řeší pouze ekonomicko-finanční zajištění nových jaderných zdrojů České republiky, tzn. netýká se to nijak zadávací dokumentace nebo čehokoli s tím spojeného. A jenom podotýkám, že se nejedná pouze o novém bloku v Dukovanech. Takže důvod předložení zákona je vyřešit tržní selhání v případě výstavby nových jaderných zdrojů, které identifikovala i Evropská komise, přičemž návrh zákona zavádí jednoznačně institut smlouvy, a to je asi to nejdůležitější, o výkupu elektřiny, tzv. offtakový kontrakt mezi státem a oprávněným investorem. S ohledem na nadcházející tendr na nový zdroj v Dukovanech a v současné době probíhající notifikační jednání s Evropskou komisí ohledně slučitelnosti podpory s pravidly vnitřního trhu Evropské unie je tedy návrh zákona v některých aspektech obecnější, ponechává flexibilitu pro budoucí smluvní uspořádání mezi státem a oprávněným investorem. Mechanismus stanovení výkupní ceny vychází z principu energetického zákona. To je ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku. Je to podobné jako u podporovaných obnovitelných zdrojů a zahrnuje rovněž kontrolu překompenzace.

Model financování opatření k přechodu na nízkouhlíkovou energetiku vychází z modelu financování podpory podle zákona o obnovitelných zdrojích, čili skrze regulovanou složku ceny elektřiny a ev. státní rozpočet. Nicméně spíš předpokládáme - a to zase zdůrazňuji - že v kontextu růstu ceny silové elektřiny je větší pravděpodobnost, že nebude mít financování smlouvy o výkupu negativní, anebo výrazné dopady na spotřebitele či rozpočet. Kdyby to šlo opačně, tak ty dopady jsou pod rozlišovací schopnost, nemluvě o tom, že to bude až v roce 2036 a dále.

Předkladatel si je vědom, že veřejná podpora bude na základě zákona vyplácena právě v tom roce 2036 a dále, pokud se to podaří do té doby dostavět. A ten jízdní řád, který v tuto chvíli dodržujeme, k tomu dává oprávnění. Proto je na pozdější období ohrožena příprava některých prováděcích předpisů včetně poměru případného zatížení spotřebitelů, státního rozpočtu atd.

Na základě usnesení vlády k financování zdroje byl v návrhu zákona zapracován i § 4 financování výstavby nízkouhlíkové výroby elektřiny, a to prostřednictvím poskytnutí návratné finanční výpomoci. Podotýkám návratné. Podle zákona o rozpočtových pravidlech, čili za přímé podpory státu, logicky s jediným cílem, a to je snížit výrobní náklady ceny elektřiny, logicky i tím pro ceny pro koncové odběratele. Ať už je to spotřebitel jakožto rodina, nebo stát. Přičemž tato ingerence státu je plně v souladu s mezinárodním doporučením pro rozvoj jaderných zdrojů, mj. i s OECD.

Je to klíčový zákon pro přípravu nového zdroje v Dukovanech a s ohledem na tento projekt je nanejvýš důležité, aby byl zákon schválen v Parlamentu a prosíme, pokud možno, do konce tohoto roku, tak jak bylo domluveno i na stálém výboru pro jádro. aby proces mohl pokračovat bez zdržení. Zatím všechny parametry jízdního řádu dodržujeme, zvládli jsme připravit v tomto roce jak finanční model, tak investiční model, tak dodavatelský model. Slíbili jsme, že budou podepsány smlouvy mezi státem a ČEZ, došlo k tomu. Slíbili jsme, že se zahájí notifikační řízení, zahájilo se. Poslední krok, který je, je v tomto roce, v těch cílech, co jsme měli, právě toto.

Takže bych chtěl zdůraznit, že si velmi vážím podpory a vybízím k dodržení dohody s vašimi zástupci všech parlamentních stran, která byla na jednání stálého výboru 27. 5., a věřím, že tedy v projednání návrhu zákona bude mít tato Sněmovna prioritu a bude to ještě dále projednáno do konce roku.

Mockrát děkuji za vstřícnost.

