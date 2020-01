Ministr Havlíček: Každá země si zvolí svou vlastní bezemisní cestu ke klimatické neutralitě

Vážený pane předsedající, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, děkuji za dotaz, já ho rozdělím tedy do těch třech částí, ještě jednou k té definici. Ten cíl, se kterým se tam jelo, tak ten přesně zněl, měli jsme ho zvolit, ukotvit to, že každá země si zvolí svou vlastní, a teď pozor, to je důležité, bezemisní cestu ke klimatické neutralitě, včetně využití jaderné energie. To je dost podstatné, mimo jiné i s ohledem na to financování, protože ve své podstatě, ano, já souhlasím s tím, že to, že každá země má právo na svůj energetický mix, není úplně nic nového. To, jak si ho bude stavět, záleží na tom, jak ho bude financovat. A záleží na tom, jak si bude půjčovat peníze, to je v tom dost podstatná věc. Pochopitelně, všechny ty vsuvky, které paralelně probíhaly, tady je třeba to dát do souvztažnosti, těsně předtím, to byl velmi náročný týden, v rámci Evropského parlamentu, tak tam probíhala diskuse o tom, jestli jádro je tzv. udržitelný zdroj či neudržitelný zdroj, a nakonec to dopadlo tím velmi rozumným kompromisem, i když původně to vypadalo o něco hůře ve smyslu jádra, to je to, že to je tzv. udržitelný tranzitní zdroj, to znamená, v zásadě nepopřelo se to, že to není neudržitelný zdroj, když to řeknu trošku s nadsázkou.

Ten závěr té Evropské komise je v tom, že se konstatuje, že některé členské státy považují jako nejvhodnější technologii k dosažení klimatické neutrality, tato vsuvka je nesmírně důležitá, právě jde o jadernou energii, čímž se potvrzuje to, že tyto země vnímají jádro jako bezemisní zdroj, to je důležitá věc, mimo jiné spojená i s tím financováním. Co se týká vlastního financování, my jsme tam nejeli s cílem získat zdroje, např. z různého tranzitního fondu nebo podpůrné zdroje pro výstavbu jádra, a to pragmaticky z toho důvodu, protože investiční model pro výstavbu jádra bude takový, že investorem bude společnost ČEZ, resp. dceřiná společnost společnosti ČEZ, to se teď dává dohromady, ty smlouvy, mj. už jsou hotové, budou se postupně zveřejňovat, tak jak budou jednání s potenciálními dodavateli během následujícího měsíce. Investovat to bude ČEZ částečně z vlastních zdrojů, částečně ze zdrojů cizích, přičemž ty cizí zdroje si bude obstarávat na trhu. Čili nepředpokládali jsme, že by se do toho vkládaly peníze z EU. Co se týká Rakouska, společně s Lucemburskem byli, jsou, je to dlouhodobá věc, já jsem to sám i zažil v rámci jednání ministrů pro energetiku a pro průmysl, tak tyto dvě země jsou asi nejostřeji protijaderné, s tím, že lze předpokládat, že Rakousko se skutečně může soudit, abychom to ještě dořekli, oni se nebudou soudit s námi jako s ČR, oni se budou soudit, pokud se k tomu rozhodnou, s Evropskou komisí, protože Evropská komise vytváří tzv. v uvozovkách povolení, to je ta notifikace pro to, abychom měli zelenou k té vlastní výstavbě.

Čili pro nás je teď nesmírně důležité, poté, co uzavřeme smlouvy s ČEZ, myslím tím vláda a ČEZ, zaranžovat vlastní prenotifikaci a notifikaci společně s Evropskou komisí, tak, aby se to dohrálo přesně do modelu takového, kdy Evropská komise, nikoli my, bude mít v uvozovkách neprůstřelné argumenty pro to, aby případný soudní spor byla schopna, podobně jako to bylo i s jinými zdroji, to není nic mimořádného, to je v zásadě téměř vždycky, když se staví v Evropě, nebo se připravuje budování jaderných zdrojů, tak, aby měla dostatek argumentů pro to, aby případný soudní spor obstála. Čili musíme počítat, že tato eventualita nastane, právě kvalitně udělaná administrativa v rámci notifikace by měla vyeliminovat všechna možná rizika. Děkuji.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP

Trvale pověřený řízením ministerstva dopravy

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

