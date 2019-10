Ministr Havlíček: Ke kontaminaci by mohlo dojít za několik desítek let a pouze ve stopovém množství

Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, vážené paní poslankyně. Je to opět hrozně zavádějící, to, co jste řekl. Já vás nechci stále negovat, ale jestliže se pracovalo s nějakou studií, s něčím, co by mohlo teoreticky nastat, a poté se udělaly detailní studie, které nepotvrdily tu obavu, to znamená, ještě jednou to úplně přesně přečtu: Bylo zjištěno, že ke znečištění důlních vod by mohlo teoreticky dojít za několik desítek let, a to pouze - a to je možná ještě to důležitější - ve stopovém množství. Tak v tuto chvíli alokované prostředky, o ty tu vůbec nejde, o ty prostředky, já nevím, proč stále dáváme dohromady, že se hraje o 250 mil. Tady se hraje o účelovost, protože ty prostředky byly jednoznačně určeny na čerpací vrty, 150 mil. a 100 mil. na čistírnu důlních vod.

A to v tuto chvíli není nutné, ne není nutné, ale to se dělat nebude, ale není vyloučené, že se bude dělat něco jiného tak, aby se i té budoucí případné, možné, byť teoretické situaci, aby se jí zamezilo, a od toho to musí znovu na vládu a musí se říct, jakým způsobem se účelově přiřadí tyhle ty prostředky. Vůbec o nic jiného nejde. A svým způsobem není vůbec podstatné, jestli to bude dělat MPO nebo Ministerstvo životního prostředí. My se shodneme, bude to dělat ten, ke komu to přísluší. To znamená, ty peníze jestli zůstanou u nás anebo se přehodí na MŽP. To není zbavování se odpovědnosti, to je jenom o to, komu to institucionálně náleží.

Nechci teď opakovat všechno to, co jsem tady řekl před chvílí. My jsme nabídli to, že tam můžeme vyrazit, my jsme nabídli, že si o tom promluvíme se všemi dotčenými subjekty, s tím není žádný problém, ale nemůžeme dělat účet bez hostinského, protože na vládu to teprve teď půjde a na vládu jde to, že se musí účelově změnit pouze ty prostředky, které jsou a musí se říct, na co a jak se použijí. A použijí se na to, aby se zamezilo jakémukoliv, i teoretickému nebezpečí, které by tam bylo. Ale s ohledem na to, že to je něco jiného, než jak se prognózovalo, protože se to dělalo všechno předběžně, tak v tuhletu chvíli to prostě nemůžeme udělat. To by bylo neúčelové čerpání, a to by byl velký problém. Čili není to nic jiného než technikálie.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP



To se točíme pořád v jednom kole. To přece není o tom, že tam nepojedeme. Samozřejmě, že se tam jezdí. Říkal jsem, že tam můžeme jet nikoliv proto, abychom zjistili ten stav, to přece velmi dobře víte, že tam naši lidé jsou, byli a jezdili. Ale že tam můžeme jet nyní diskutovat o tom a vysvětlit detailně, jaké ještě tam může hrozit, byť teoretické nebezpečí a co se s tím bude dělat. To je něco jiného, než zjistit stav. To jste dal dohromady hrušky s jabkama.

A co se týká potenciální kontaminace, ještě jednou to přečtu: ...by mohlo dojít za několik desítek let a pouze ve stopovém množství. Nevím, kde v tom čtete, že jsem řekl, že to může být kontaminováno. Snažil jsem se to přečíst v tomto jasně.

Teď se tady můžeme bavit o tom, jestli stát podporuje ekologické škody nebo ne. Mrkněte se, co dělá DIAMO, mrkněte se, co dělá PKU, mrkněte se, co dělá SÚRAO. Dělá se toho obrovské množství, ale musí být prokazatelné to, že tam něco hrozí. Pokud se to prokáže, samozřejmě se to bude dělat. Ale myslím si, že teď už se točíme jenom kolem jedné věci. Nepolitizujme to, protože to s politikou nemá nic společného. Držme se dneska věcně toho, co všechno nastat může.

A bude-li tam z toho vyplývat jakékoli nebezpečí, jakože to dneska nevyplývá, tak se to pochopitelně řešit musí. A ty zdroje se do toho dají. Ale musí to být přesně vázané zdroje na to, co se tam bude činit. A rádi za vámi přijedeme, určitě.

